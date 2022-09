Aquesta setmana, podem gaudir a Ariany i Maria de la Salut, fins al dissabte, d’unes especials exposicions, plenes de llum i color, dels paisatges que el pintor Gaspar Riera va captar als seus llenços de les contrades que envolten aquests pobles. Ara, 100 anys després del seu naixement, la seva obra fa el mateix recorregut que va fer ell pintant, anant de visita a tots els pobles dels quals un trosset va quedar per a sempre immortalitzat damunt la tela de sac i de lli dels seus quadres.

Si fa uns dies a l’exposició d’Estellencs, el seu poble natal, veiem un Gaspar Riera en la seva primera etapa, amb una pintura detallista, quasi fotogràfica, on fa de notari paisatgístic donant fe i mostrant com era, i ara encara és en molts de racons, el seu poble, en aquestes exposicions d’Ariany i Maria de la Salut, descobrim un Gaspar Riera en estat pur, una explosió de llum i groc que et sorprèn de sobte, però que després t’enganxa a les seves composicions de paisatge real interpretat segons la seva percepció. Un colorit que no et deixa indiferent, que a mi particularment em sembla amb unes petites dosis de cromatisme i composició vangoghnianes, em recorda en especial el groc dels gira-sols i qualque paisatge del pintor neerlandès, tal vegada producte de les seves visites als museus de París.

Un estiu, estant de vacances a l’Arenal, prop del Pont dels Jueus, descobreix el paisatge del Pla, un paisatge oblidat per la pintura de llavors, i va experimentar una mena d’èxtasis: va veure que la llum era bona i expressiva, i omplí de llum i grocs els nous quadres.

En una època d’encotillament social i artístic, va tenir l’atreviment de rompre amb l’establert i deixà volar la imaginació sense por a possibles crítiques o les reaccions que pogués haver-hi en contra de tan agosarada innovació. Passà del realisme a l’abstracció, interpretant el paisatge de manera personal i un poc visionaria.

Miquel Àngel, el seu fill, ens fa d’amfitrió i explica amb detall tot el procés d’elaboració i creació de les distintes obres i l’evolució de la pintura del seu pare, Gaspar Riera. Paga la pena visitar les exposicions en aquests dos pobles del Pla i conèixer l’avantguardista obra d’aquest artista.