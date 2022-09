Visto lo visto, todos los partidos, antes de las elecciones, viendo que a lo de la mayoría suficiente para gobernar en solitario, PSOE y PP, con su mal hacer política y su corrupción, lo han echado por la borda, deberían dejar claro con qué partidos pactarán para gobernar en caso de no tener mayoría. Porque el escenario político que soportamos adolece de seriedad democrática. Nos gobiernan dos partidos PSOE y Podemos, que en la visión del Estado no tienen nada que ver, ni con la postura a tomar ante la guerra de Ucrania, ni en la visión del Ejército, ni en la del Sáhara, ni en la reforma laboral, ni en la división política del Estado, ni en la memoria histórica, ni… Era un divorcio cantado, pero Podemos y el PSOE, felices en el poder, han vendido los ideales de los que les votaron con tal de seguir en el Gobierno. Y lo han hecho sin manías, sin ideologías… ¿PNV? ¡pues PNV! ¿ERC? ¡Pues Esquerra Republicana de Catalunya! Aquí todo se compra y se vende. Por si acaso, ellos, los abrazasillones, para disimular su única preocupación: ellos mismos, han montado un poco de teatro y hecho como que se enfadaban y habría divorcio… pero nada. Al final, pagando el dinero que los pequeños partidos le han exigido, Sánchez ha conseguido aprobar sus leyes y algunas de Podemos. Luego, para justificarse, ha convocado una rueda de prensa en plan NODO, de esas en las que no ha admitido preguntas –con el permiso de Podemos, ese engaño– y hecho unas declaraciones de esas suyas, de las que recuerdan uno de esos monólogos absurdos que hacen los cómicos y en los que se ríen de todos los que les escuchan por las barbaridades que quieren que se crean… Y han repetido –siguiendo aquel principio de Goebels– que en su Gobierno hay unidad… Pero no sé si ese cuento le saldrá bien esta vez, porque muchos socialistas se han sentido estafados al ver que Sánchez pactaba con independentistas, comunistas y con el PNV, de derechas. Todo un timo. Un engaño a la democracia, a la voluntad del pueblo. Por eso creo que todos los partidos nos deberían informar de con quién pactarán en caso de tener que hacerlo, así los votantes sabremos qué votamos y la democracia será menos ridícula. ¿Con quién votaréis PSOE, PP, PSM, PI, Vox, Podemos, etc.?