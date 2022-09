En el Llibre d’Ave Maria Ramon Llull diu: «Blanquerna fou abat d’una abadia molt honrada on havia gran multitud de monjos… va voler edificar una casa a on visqués un monjo que, nit i dia, pogués dedicar-se a la pregària, per a honorar a nostra Dona Santa Maria, independentment dels altres oficis del Monestir… I un jorn l’abat Blanquerna passava per un gran boscatge i es va topar amb un cavaller que, espasa en mà, desafiava a tot aquel que dubtàs que la dona que estimava fos la més bella i la més digna d’honor del món… L’abat digué al cavaller que la dona més bella i bona que sortí de les mans del Creador és Nostra Dona Santa Maria».

Està clar que les sentides i sinceres paraules de l’abat eren les mateixes paraules de Ramon Llull, tantes vegades repetides en les seves obres literàries… Avui tota l’Església celebra la festa del naixement de la Benaventurada Verge Maria. És una festa que simbolitza tot el sentiment i tendresa envers de la Mare de Déu. Maria és vertaderament el presagi de la historia de la salvació. És l’albada que anuncia l’arribada de la llum esplendorosa del sol naixent que és el seu Fill Jesucrist.