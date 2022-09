Estava a punt d’escriure sobre el govern més saturat de la història, però l’agrupador de notícies al que som addicte m’amolla que han absolt a un pagès a Montuïri acusat d’arrossegar i matar amb el tractor a la seva cussa. Curiosament, acab de veure el capítol final de la sèrie sobre el judici a O.J. Simpson. Espoiler: Simpson, el Messi del futbol americà dels anys 70 és acusat de matar a la seva exdona i el seu company a ganivetades després d’haver estat denunciat infinitat de vegades a la policia per maltractar-la. Per la seva banda, Simpson deixà l’ADN de les víctimes en forma de taques de sang al seu cotxe, als seus calcetins, als seus guants i a la porta de ca seva... El judici va ser seguit per milions de nordamericans i Simpson va ser absolt, com el pagès.

Que un pagès dugui un ca fermat amb una corda dalt d’un tractor, li caigui, s’ofegui i no s’adoni de res fins que l’animal és mort, és possible. Però hi ha dos testimonis que fins i tot van fer una fotografia de l’arrossegament. El pagès reconeix que el varen avisar. La jutgessa els hi tira en cara que ni tan sols baixassin del cotxe i el va absoldre. És possible que els dos testimonis pensassin que aquell homo estava matant a l’animal de manera premeditada i els hi fes por enfrontar-s’hi?

Pentura és possible que l’actual Govern hagi vist arrossegar altres polítics pel rostoll dels tribunals o els bancals d’Hisenda per haver gosat desafiar l’amo. Per això només s’atreveixen a fer piuladetes desafiadores quan s’aproximen eleccions: «Volem la gestió aeroportuària!», «Stop a les places turístiques!». «El tren? Sí, farem un estudi. Voleu bitllets de bus gratis?»... D’altra manera, no m’explic aquest paper tristíssim que fan.

Diuen que aquest podria ser l’estiu més fresc de les nostres vides i, amb l’empenta que demostra la classe política d’aquest país, el de menys saturació turística. Ho confirma la presidenta Armengol blanquejant l’ampliació de l’aeroport; Podemos fent el ridícul amb els influencers; Més consentint l’autopista a Campos mentre no es feia ni un centímetre de vies de tren i que, en dues legislatures, tots tres hagin permès la creació de prop de 100.000 noves places turístiques.Tot plegat ha empès la convocatòria d’una reunió aquest dissabte a Sineu per a tots aquells que, farts de tanta saturació, volen passar a l’acció amb el lema ‘És hora d’aturar’. De seguir així, no hi haurà absolució pels que hem/han permès el desastre en el que ens hem immergit aquest estiu, pròleg insuls del que ens espera.