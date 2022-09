A Gran Bretanya acaben de trobar contaminació fecal a 62 punts de la costa. Si a les Balears tenguessim aquesta xarxa de vigilància, pitaria tot el dia: només a la Badia de Palma hi ha 50 emissaris! A Youtube trobareu un reportatge censurat per IB3 l’any 2007 sobre l’emissari situat a 600 m de Ciutat Jardí. Hi apareix Bartomeu Rosselló explicant que ja feia més de 15 anys d’aquests abocaments i que des de 2001 els havia denunciat amb analítiques i proves gràfiques: «Aquí, durant anys, hi han estat abocant 80.000 metres cúbics diaris d’aigües fecals». També hi veureu el fons marí ornat per preservatius, maquinetes d’afaitar o compreses.

L’any 2003, Rosselló i el regidor del PSM a l’ajuntament de Palma, Pere Muñoz, contaren el problema al fiscal de delictes ambientals. Salazar els contestà que no podia imputar ningú perquè les responsabilitats es dirimien entre diferents organismes (EMAYA, IBASAN...). I el 2003, Pere Sampol, també del PSM, dugué la denúncia al Parlament de les Illes Balears sense que es produís cap canvi. Tres anys després, Rosselló i el PSM elevaren el cas a Brussel·les i la UE condemnà l’Estat espanyol a pagar 12 milions d’euros. La consellera de Medi Ambient, Margalida Rosselló, d’Els Verds, també va denunciar EMAYA pels abocaments i el TSJIB li va donar la raó. Però ni l’Estat ni ningú posà fi als abocaments i milions de metres cúbics d’aigües fecals han continuat emergint al centenar d’emissaris que envolten Mallorca. Per què ara la responsable d’EMAYA, Neus Truyol, de MES (abans PSM), podria anar a la presó després que el germà d’un conseller de l’època Matas l’hagi denunciat per aquests abocaments històrics? Perquè ha canviat el codi penal pel que fa als delictes ecològics. Paradoxalment, Truyol, que va començar a fer passes per resoldre aquest problema, podria ser qui pagui una factura creada per més de 40 anys d’irresponsabilitat de l’Estat, entre d’altres. Resulta bastant kafkià que la víctima política propiciada per Fiol/PP formi part del partit que més ha denunciat aquest problema ambiental. Tenint en compte que la majoria de touroperadors, d’hotels i de lloguers són de capital extranger i que el que ens quedam a l’arxipèlag és, essencialment, la merda, ja hauríem d’haver après a gestionar-la millor. En tot cas, batles i responsables de depuradores costaneres, atenció, començau a posar les barbes en remull perquè qualsevol dia pot arribar el germà del vostre adversari polític i empurar-vos un marró com el que li ha caigut a Truyols.