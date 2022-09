Siempre procuro en vacaciones, a fin de que efectivamente sean vacaciones, mantener a raya la actualidad y no recibir ninguna noticia posterior a 1904, año arriba año abajo. Pero naturalmente, rara vez lo consigo. La actualidad es extremadamente insistente, además de muy volátil y tóxica, y se infiltra por todas las grietas de la realidad, incluidas pesadillas nocturnas. Así, no he dejado de enterarme de que hizo mucho calor en agosto, todos los informativos estaban llenos de incendios, y la sequía es un fenómeno planetario, no sólo español.

Por si estas desgracias no fuesen suficientes, y dado que desde hace décadas la consigna general es vivir con varios meses de adelanto (o años), los noticiarios y los comentaristas insistían en avisar de que mucho peor será el otoño. ¡Sofocados a 35º y ya pensando en los horrores del otoño! Asombroso ejemplo de huida hacia adelante. Mientras yo intento hacerlo hacia atrás (hacia 1904, decía), resulta que el mundo achicharrado por el verano ya está padeciendo calamidades otoñales. En fin, que no hay manera de escapar de la actualidad, ni hacia delante ni hacia detrás. Ni Rhusdie pudo. Una mala noticia de agosto, imposible de eludir por su alcance global, fue el registro del FBI de la residencia de Donald Trump, no por la cosa en sí (inexplicable que no sucediese antes, conocidas sus múltiples ilegalidades), sino porque se puso de manifiesto de nuevo que el Partido Republicano, y la mitad de los norteamericanos (los buenos americanos), siguen a muerte con su infame líder. Aterrador. Podría ser la peor noticia de mis vacaciones, pero tampoco. Porque si los republicanos juguetean hace años con el fascismo, los demócratas se han vuelto peligrosamente idiotas. La imbécil exhibicionista de Pelosi, por ejemplo, que nos caía tan simpática con su macita de presidir la Cámara, copó los informativos mundiales con una provocativa visita a Taiwán, porque sí, por joder a los chinos. Como la OTAN con Ucrania, pero con un trajecito blanco y otro rosa. ¿Y qué se le había perdido a Pelosi en China? Pues eso, que es una buena americana y quiere que los taiwaneses sean héroes. Héroes americanos. En definitiva, que peor será en otoño. Mis vacaciones bien, gracias. Aunque ya se han terminado, o no estaría ahora dándoles estas malas noticias.