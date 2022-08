A la fi, l’Ajuntament de Palma s’ha dignat fer net el cau del torrent dels Jueus, una demanda històrica dels veïns i veïnes de la barriada. Ens ho fa saber n’Angelica Pastor amb un posat fotogràfic vora el torrent per a la premsa i web de l’Ajuntament. Quan he vist la foto, amb el torrent ple de porqueria i brutícia, un espai que havia de ser un dels més atractius jardins de Palma i Llucmajor, segons la publicitat del nostre Ajuntament, se m’ha quedat la cara de pasta de moniato. Era la mateixa foto que anys enrere es feia el batle anunciant el gran i magnífic jardí del torrent dels Jueus, que hi havia de ser una meravella del món mundial. On és aquest fantàstic jardí? Què s’ha fet dels 2.051.740 euros adjudicats al projecte amb fons de l’impost del turisme sostenible el 2017? Segons em consta, havia d’estar acabat el setembre de l’any 2019, fa tres anys, i l’únic que hi ha és brutor que ara han decidit retirar, amb foto commemorativa de la brillant decisió, només faltava el Moët & Chandon per brindar. No té res més important a fer, la regidora Pastor, que fotografiar-se vora un torrent brut?

D’aquí a maig, que hi haurà eleccions, José Hila i Angélica Pastor ocuparan amb fotos més pàgines de premsa que la famosa Rosalía amb el seu nou disc. Es creuen que som babaus i ens volen prendre el pèl amb promeses que mai duran a terme i anunciant ximpleries, amb la intenció de narcotitzar-nos fotogràficament per anul·lar la nostra normal percepció i que fiquem la papereta amb el seu nom a les eleccions vinents. Mireu els principals projectes de ‘Transformem Palma’ de la legislatura anterior i que s’ha fet d’ells, la majoria, de moment, un fracàs. De tota manera, tal volta, sigui bo que no s’hagi dut a terme el projecte del jardí. Encara que era molt interessant, tenia un punt perillosíssim, ja que pretenien sembrar arbres dins el cau del torrent. No es podon posar obstacles a la circulació de l’aigua d’un torrent, pot produir desbordaments amb grans pèrdues econòmiques i de vides humanes.