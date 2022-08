La oposición de Més y Podemos al patrocinio del Visit Mallorca Estadi demuestra una vez más quien está a favor y quien está en contra del turismo en estas Islas. Más tendría que preocuparnos a todos que el Mallorca esté en manos de un empresario americano que no que nuestras instituciones se aprovechen de ello para promocionar el destino fuera de temporada. Cabe recordar que la liga, de momento, se juega en invierno. En fin. Son los mismos que se han obsesionado en cargarse los chiringuitos de las playas que llevan más de sesenta años funcionando de manera legal.

Pero oiga, de la noche a la mañana, han interpretado la ley a su manera, de forma que lo que antes se podía hacer hoy ya no. Y a tomar por saco. Son los mismos que cada año iban a cenar o a participar en las fiestas en esos chiringuitos y que ahora detestan como si se fueran a cargar la playa, el ecosistema y el planeta entero. Olvidan que precisamente esta es la oferta de calidad, el valor diferenciador del destino, que no puede suplir nadie más. No se piden más chiringuitos, se pide respeto por negocios que han funcionado desde hace más de medio siglo.

Olvidan, grave error, que aunque son espacio de gozo y disfrute para turistas, también lo son para los residentes, esos que también votan y que ahora se han quedado sin la paella con los pies en la arena. Siempre igual.