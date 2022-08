Este gobierno es especialista en distraernos con gilipolleces y símbolos que no sirven para nada. El tema de las corbatas y del aire acondicionado es una de ellas. Es obvio que las puertas de los comercios deben estar cerradas y por la noche sus luces apagadas. Esto es sentido común. Lo absurdo es restringir la temperatura del aire condicionado a 27 grados, cuando todos sabemos que al llegar a los 27 es cuando los encendemos para bajar la temperatura a 21. Estos pequeños parches nos tienen entretenidos y mientras no hablamos de cosas mucho más interesantes como si el modelo energético tiene que ser nuclear o no, por qué no nacionalizamos las eléctricas o por qué no nos cargamos el senado, por ejemplo, con lo que ahorraríamos sueldos, corbatas y aire acondicionado. Podríamos empezar por hacer más eficiente a la administración y luego ya puteamos a los ciudadanos. Por una vez no estaría mal.