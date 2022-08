Lany 1972 es va publicar ‘Els límits del creixement’, un informe de l’Institut de Tecnologia de Massachusetts que ja advertia que cap al 2020 patiríem un col·lapse acompanyat d’un canvi climàtic immisericorde. Evidentment, governs, poders econòmics i ciutadania es posaren d’acord per impedir que el món fes un tro. No podia ser d’altra manera: ho deia un estudi científic, basat en dades!

Actualment, al port de Palma només hi arriba un creuer cada mes que propulsa els seus motors elèctrics amb hidrogen, un combustible que només emet aigua. De fet, aquest gas és el principal motor de l’illa. Totes les edificacions tenen l’obligació de cobrir les teulades i part dels terrats amb plaques solars pagades pel Govern. Aquests milions de plaques combinades amb els 6.000 petits molins de vent del Pla, els 3.000 aerogeneradors que hi ha instal·lats entre 10 i 13 quilòmetres de la costa i les 5 plantes termosolars serveixen per produir l’electricitat que consumeix l’illa. L’energia sobrant s’emmagatzema en forma d’hidrogen fabricat a partir d’aigua de mar. Un sistema energètic que també alimenta els 300.000 vehicles privats i els 350 km de xarxa ferroviària. Tot plegat, donades les dimensions de l’illa, ha fet prescindible la construcció d’autopistes.

El turisme continua estancat en els 5 milions de visitants, sostre marcat per hotelers, govern i societat en el Pacte de Sostenibilitat signat l’any 84. A més, els hotels paguen uns impostos especials en funció de la quantitat de turistes que reben per tal de compensar l’ús que fan de serveis com ara depuradores, recollida i tractament de residus, sanitat, ocupació de l’espai, etc. El pacte també obligava als hotels de costa a ser enderrocats i reubicats al cap de 50 anys.

L’estudi va fer que la gent abandonàs el consum de carn que, com en temps primer, deixaren només pels dies de festa, sobrassada inclosa. El plàstic només va ser acceptat en molt pocs articles. Quan les tecnologies ho van permetre, s’apostà molt fort pel teletreball... Sí, ja, ho sé. Però a mi el que em sembla de mentida és la realitat. Parlant de límits, aquest article també en té.