Puc entendre que no agradi la presència de les galeres al costat de la Catedral; no és el lloc més adient. Estèticament i històricament, no tenen cap relació. És una adaptació turística folklòrica que va començar l’any 1958, però el que no puc entendre és que els cavalls no puguin treballar per guanyar-se les sopes, millor dit les herbes i el pinso, i els propietaris hagin de treballar per poder menjar ells i els cavalls. Cavall i home sempre han format un tàndem de treball. Ara, segons volen els animalistes, l’home ha de continuar treballant, però el cavall no; no pot estirar les galeres, li han de donar menjar de franc. Si no pot treballar passejant galeres, tampoc no ha de poder llaurar, que és molt més dur o participar en curses al trot, que cansa molt més i és un divertiment, o ser el protagonista de les festes de Sant Joan.

Aquí passa cosa rara. O ens hem tornat tots bojos o no arrib a entendre aquestes modernitats que defensen que el cavall no treballi, quan molts d’homes i dones tinen l’obligació de treballar de cambrera, d’obrer o del que sigui al sol i set hores diàries per subsistir. No seria millor que treballés el cavall i el propietari es quedés a casa sense treballar esperant que el cavall li portés els ingressos del dia per a les seves necessitats i no a l’inrevés? Si no treballen, que es fa amb els aproximadament seixanta cavalls de les galeres? Són molt difícils de mantenir si no proporcionen ingressos. La decisió correspon als propietaris: els regalen, els abandonen a Son Reus o els sacrifiquen per fer pinso amb proteïnes d’origen animal per a cans?

Crec que alguns animalistes es passen de frenada uns quants pobles. La defensa dels animals és necessària i justa. No hi ha cap raó per maltractar un animal. Ha d’haver una vigilància veterinària seriosa dels animals. Però entre poc i massa la mesura passa. Els polítics fan cas als animalistes –que és una mena de nova religió– llevant les galeres amb cavalls de Palma i ignoren els propietaris de les galeres, que són moltes famílies a les quals arruïnaran irremissiblement. La primera opció els suposa més vots.