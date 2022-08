Fa uns dies que circula per xarxes una notícia falsa sobre com, amb la Llei Només Sí és Sí, s’haurà de signar un contracte escrit per follar. No només és greu que es difongui això, sinó el missatge que ho acompanya.

Que si estam perdent el nord, que si ja no es pot fer res, que si haurem de comptar amb consentiment explícit... I jo em deman, els homes que compartiu aquestes barbaritats, com follàveu abans? Podeu assegurar que totes les vostres relacions han estat consentides? Pot ser que, ara que hi haurà més garanties per la llibertat sexual de les dones, vegeu minvada la possibilitat d’exercir violències sexuals?

Mentre aquest missatge va calant, augmenten les punxades a espais d’oci per drogar al·lotes. Teniu-ho clar: davant les vostres agressions, no defallirem. Se vos acabarà el ‘cuento’.