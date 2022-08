Los políticos que surgieron como apolíticos salvadores de la patria –15M– pero que, al haberse hecho con las poltronas del poder, resultó que sí que eran políticos y de esos que si pudieran acceder al poder nos meterían a todos los demás en una dictadura comunista, los de Podemos, esos libertadores que, para justificar sus incoherencias meten ruido con ese femimachismo al que están inflando hasta hacerle caer en las mismas desigualdades que predica contra el machismo –a los jefes les da igual–, esos, con los demás, son más duros que Harry el Sucio. Y cuando cualquier político que no sea de los que les mantienen en sus sillones es acusado de haber cometido un delito, enseguida piden que rueden cabezas. Sin perdón. Sin juicio. Que dimitan. Echenique en estos menesteres es el más duro, y no pierde ninguna oportunidad para exigir que la ley imponga todo su peso… Su problema es que cuando el que es acusado es uno de sus socios de poltrona, ya no es lo mismo.

Cambian de parecer y, de pronto, el que les ha acusado les tiene manía, y si el que les imputa o condena es un juez, ese juez es injusto y ellos son unos mártires políticos, y lo afirman sin pensar en el martirio que sufren los que les votaron para que hicieran una cosa… y ahora hacen la otra y ya se han convertido en ejemplo de la casta más casposa. Basta ver el caso de Chaves y Griñán. Echenique ni los ha mencionado para meterlos en la cárcel, y el chantajeado presidente del país dice que pagan justos por inocentes. ¿Es que ellos ya saben que los jueces hacen trampas? ¿Por eso todos los partidos quieren a sus jueces en los sitios clave del poder judicial? ¿Y a esto le llama Podemos regeneración política? Lo anoto porque en los otros partidos ya habíamos notado esa degeneración, pero en ellos, los que tenían que viajar en bus y vivir en pisos VPO, no nos lo habíamos esperado… En una cosa sí que han sido espabilados, en cuanto Putin ha causado muchos muertos le han llamado fascista; ya verán, con Cuba, esa dictadura que tiene su misma ideología y usa los métodos violentos de todo fascismo, cuando suceda los mismo y haya muertos… se habrá convertido en otro fascismo. Pero ellos siempre son o inocentes o mártires. Hasta en eso se parecen a Vox.