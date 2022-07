Me entero de que el PSOE está renovándose, remodelándose y actualizándose, igual que un móvil o un programa informático. O renovarse o morir, se decía antes; o te renuevas o te renovarán otros a bofetadas, por actualizar el viejo refrán. Los ingleses también se están renovando sin Boris Johnson, y los italianos sin Draghi; Zelenski renovó buena parte de sus equipos de inteligencia y seguridad, al parecer por traidores. El PP ya se remodeló hace meses, y mira qué contentos están. Junts está en ello, con angustias judiciales por el lado de Borràs, y aunque Ciudadanos no tiene remedio posible, también han optado por fallecer en plena renovación.

En efecto, es temporada de renovaciones con vistas al duro otoño-invierno. Tiempo de publicistas, en fin. Fíjense cómo se renueva el Mallorca, y el Barça, y todos los equipos de fútbol con aspiraciones. Aspiraciones de renovación, se entiende. El PSOE, que ya se creía remontando tras sus últimos golpes de efecto, se hundió de pronto como una piedra en los sondeos del CIS, sus sondeos favoritos, con lo que Sánchez no tuvo más remedio que emprender una remodelación total de la directiva, vicesecretarías y portavoces.

Notables dirigentes del partido enfermaron de modo solidario, y aunque malas lenguas aseguran que si la actualización es Patxi López, que lleva ahí toda la vida, para ese viaje no hacían falta tantas alforjas, lo cierto es que idéntica idiotez hace mi portátil cuando se actualiza. El afán renovador no tiene límites, así en la industria textil como el entretenimiento y la política, y hasta Sánchez sabe que si no se renueva, lo renovarán las encuestas. A bofetadas porcentuales. Así que todo el mundo a renovarse. ¡Y con este calor! Bueno, todo el mundo no, porque como acaso ya se hayan dado cuenta, yo no me renuevo ni me actualizo pase lo que pase. O me mineralizo o me evaporo, según los días. Soy como un percebe agarrado a la roca; prefiero mil veces la muerte a la renovación. Y mientras los demás se remodelan, por lo visto totalmente en el caso del PSOE, yo lo que haré será tomarme vacaciones. Seis días me quedan, y la verdad es que ya no veo el momento. Puestos a hundirse (como el PSOE), mejor hundirse en la molicie y la galbana. Que se renueven los demás, que se actualicen ellos. Es el momento. Ánimo.