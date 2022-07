El respecte de Ferreras a la veritat és inversament proporcional al seu sou. És un mentider professional. Un fet denunciat des de fa anys, però que només ha transcendit ara que els audios de Villarejo han demostrat la persecució a què va sotmetre als castellanoespanyols (terme manllevat de Pere Antoni Pons) de Podemos. Ferreras, Inda o Marhuenda cobren per mossegar i intentar destruir a tot aquell que els mani l’amo. Ho veim, des de fa anys, a La Sexta o La Razón, mitjans dels quals en són accionistes principals la família Lara, propietaris del grandiós grup Planeta. El fundador d’aquest imperi mediàtic, José Manuel Lara, va entrar a Barcelona l’any 1939 com a capità de la legió. Uns anys després es va cobrar el botí recorrent les impremtes de la ciutat a punta de pistola per agafar el paper que havia de menester per començar a imprimir llibres. I avui els seus descendents tenen Antena 3, on venen publicitat pel públic de dretes, i La Sexta, on fan veure que són d’esquerres.

Per això Iglesias començà a sortir en aquest canal l’any 2012. Però quan Podemos va superar el PSOE en intenció de vot, el capital d’arrel franquista dels Lara i companyia van ordenar la seva eliminació. En moments clau com aquest, tots els grans mitjans enfilen els seus canons cap un mateix objectiu: destruir Iglesias.

Més exemples: el fals avís de la CIA als Mossos pels atemptats de la La Rambla; les armes de destrucció massiva a Iraq; el «ha sido ETA» de l’11-M…

Però la policia patriòtia, els jutges patriòtics, els polítics dels partits grans i els periodistes venuts, aquesta organització servidora de l’IBEX ultradretà, s’activa molt més amb els no castellanoespanyols per deixar clar qui mana. Com sortits de La taronja mecànica, són capaços de dur a l’Audiència Nacional a un nin de 14 anys acusat de terrorisme per amenaçar amb l’exercit de Harry Potter a un supermercat.

Han forçat Valtònyc a l’exili perquè canta contra la corona, símbol unificador d’aquesta màfia; han tancat a la presó els joves d’Altsasu per tenir una topada amb un guàrdia civil de camisa blanca impol·luta; han fet passar un calvari judicial als CDR inventant que tenien explosius; segueixen anant contra més de 4.200 independentistes, com Tamara Carrasco a qui han volgut destruir per tenir una careta de paper o un xiulet; han duit a judici a 12 joves mallorquins per manifestar-se pacíficament i tirar una mica de confeti, amenaçant-los durant 5 anys… I el govern de Pedro Sánchez no s’atreveix a derogar la llei mordassa perquè els canons segurament es girarien contra ell, com quan es va enfrontar a Susana Díaz. Llavors, en Pedro va entendre qui mana de veres.

L’any 2014 Pablo Iglesias va venir a Hospitalet per fer un míting abans de les europees que van encimbellar Podemos. Llavors el vaig poder entrevistar: «Com trauria a Espanya de la crisi?» «Muy fácil, las grandes empresas tendrían que empezar a pagar impuestos». Per mi aquesta frase és la clau: en Pablo, pobre innocent, volia acabar amb un negoci multimilionari que unta tot l’’Estat patriotic’: «¡A por él!». A Espanya, els polítics, com La Sexta, només poden semblar que són d’esquerres. Per això van matar Iglesias i tants altres: ‘por rojos’. Massa roig pels amos.