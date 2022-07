Si fa un mes em queixava que hi ha un grafiti a l’edifici de La Misericòrdia pintat fa més de cinc mesos i no el lleven, ara han pintat un altre, ja hi ha dos, si per cada un han d’estar més mig any a llevar-lo, tindrem pintades vandàliques als edificis del Consell ‘in aeternum’. Però la meva queixa d’avui és més greu, és indignat el desastrós comportament de la Direcció Insular de Patrimoni del Consell de Mallorca, si altres fan malbé l’estètica de l’edifici, no és culpa seva, la seva responsabilitat és desfer la malifeta el més aviat possible. Però el que no té lògica, ni podem permetre els ciutadans, és que sigui el mateix Consell qui faci malbé l’estètica de l’edifici penjant al reixat del jardí, amb brides, deu grans pancartes de quatre metres de llarg que impedeixen la visió del jardí i contemplar un reixat únic als jardins de Palma.

Com es pot permetre que un espectacular reixat es converteixi en un mur publicitari, on anunciar concerts i altres activitats? Tal volta no hi ha altres medis per fer-ho? És aquest el suport adequat? És aquesta la finalitat de la reixa que tanca el jardí? A més dels cartells també han posat banderoles molt altes que no serveixen per a res, ja que la lletra és molt petita i l’ondulació de la tela i el moviment del vent fan que sigui impossible llegir el missatge.

Quan passaves per davant el jardí, al mateix temps que caminaves anaves observant com canvia el seu aspecte segons l’hora per la incidència de la llum i també veies les escultures de: Jaume Mir, Xavier Llull, Joan Costa, Toni Ferragut, Ben Jakober... Però qualcú ha decidit que el més important no és el jardí, ni les barreres que el delimiten, el més important ara és poder emprar aquest espai com a vulgar paret anunciadora. No s’entén aquesta actitud perjudicial pel patrimoni.

L’arc amb coberta d’entrada al jardí, jardí, i l’edifici formen un conjunt d’estil eclèctic neopal·ladià amb protecció B al Catàleg de Protecció d’Edificis i Elements d’Interès Històric, Artístic, Arquitectònic i Paisatgístic de l’Ajuntament de Palma. Es mereix un mínim de respecte per part del Consell.