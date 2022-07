Estaba tan ufana la ministra de Igualdad en el Senado, discurseando con la satisfacción del deber cumplido sobre cómo debe ser el consentimiento, y aguardando la aprobación definitiva de su ley de ‘sólo sí es sí’, cuando de pronto el PP, atento al mínimo detalle, aprovechó una enmienda irrisoria de Junts para perpetrar una maniobra dilatoria y retrasar el acontecimiento. Dicen los cuentistas (y los futboleros) que Dios está en los detalles, y si está Dios, seguro que el diablo no anda lejos. Así que la celebérrima ley, que la derecha no consiente, igual tiene que regresar al Congreso. No lo sé, y me da igual, porque otro retraso no hace al caso, y aquí la noticia son los tremendos esfuerzos que realizan algunos sólo para embrollar. Por joder. Este comentario no es político, es metafísico. Como la grotesca coincidencia del PP y Junts, sin otro objetivo que joder, aunque sea un poco y de refilón. Ni se imaginan la tensión nerviosa (la actitud, dirían los futboleros) que exige eso de joder a la que salta, lo que sea, y el tremendo estrés que genera. La enmienda de Junts, una idiotez que proponía la sustitución de ‘forzosos’ por ‘forzosas’ en el preámbulo, y que jamás pensaron que se admitiría (la hicieron por joder, y por joder al idioma castellano), fue pillada al vuelo por el PP, que cabeceó el esférico fuera del terreno de juego. Por joder también, lo han adivinado. Si esto fuese un comentario político, aprovecharíamos para destacar el increíble parecido entre el PP y Junts, cuyos patriotismos opuestos les hacen grupos idénticos, si bien unos en castellano macarrónico y otros en catalán administrativo. Pero no hablamos de política, sino de metafísica. De cuando el ansia por joder como sea, aunque sea irrelevante y no compense el esfuerzo, excede la comprensión humana y va más allá de la física. ¿Cuántas cosas se hacen diariamente sólo por joder? Incalculables. ¿Cuántos políticos o profesionales se mantienen al acecho de una mínima ocasión de joder algo, con el desgaste psíquico que eso conlleva? Innumerables. Y para nada. Porque sí, por joder. Para mí que este episodio tan ridículo del Senado simboliza algo. No se preocupen. No les explicaré qué simboliza.