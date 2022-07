Quan aparegueren la pretèrita cúpula del PP i Alberto Núñez Feijóo se me socarrimaren les meninges. Fa 25 anys que Miguel Ángel Blanco fou segrestat i assassinat per la banda terrorista ETA. El carrer fou un clam, s’iniciava l’ocàs d’ETA. Núñez Feijóo usà l’acte de l’aniversari per proclamar que derogarà la llei de Memòria Democràtica del president Pedro Sánchez. Feijóo no honrà a Blanco, utilitzà el terrorisme com un arma política. Els PPeros feren de planyívoles i recordaren a José María Aznar, l’estiracordetes de les Azores. Són uns macarres de la política.

Els del PP afirmen que els de Bildu són hereus d’ETA. Però, si més no, els de Bildu reconegueren que «sentimos enormemente el daño causado». Però com els del PP tenen aquesta visió fal·laciosa de la Història, emet una pregunta: PPeros, de qui sou hereus vosaltres? Bilbu ocupa escons gràcies al mateix sistema democràtic que garanteix que els diputats del PP i els d’ultradreta de Vox s’asseguin a les bancades del Congrés. Era l’any 1977 i als demòcrates s’ens va estrènyer el garganxó. S’havien celebrat les primeres eleccions democràtiques i els franquistes continuaren abutacats en el Congrés. I tot, gràcies a l’exemplar Transició Democràtica! No conec cap cas, amb un dictadura criminal com la de Franco, com l’espanyol. Argentina és un exemple mundial gràcies a l’extensa macrocausa que persegueix als militars de la dictadura. Sense anar més enfora, el passat 6 de juliol, un tribunal federal sentencià a 19 militars pels delictes comesos a Campo de Mayo, el major centre clandestí de l’exèrcit durant la dictadura (1973-1983). Fou un centre de tortures i una maternitat on, les dones segrestades, parien bebès que s’entregaven a persones que s’apropiaven d’ells. A Espanya tot segueix igual, els torturadors franquistes moren sense ser jutjats. I el robatori franquista de bebès tampoc no s’ha jutjat. Quan el PP se sent esmaperdut desempolsa el tema del terrorisme, tot i que ETA fa 10 anys que no assassina. Cuca Gamarra és una xarlatana i en el debat de l’estat de la nació feu d’enredaire. Alberto Núñez Feijóo és un enganyabadocs, un trampós. Representa el passat, la regresió, el retrocés, la involució política i social.