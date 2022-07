No me extrañaría nada que en Media Markt se haya armado un buen revuelo con lo que les está ocurriendo en Mallorca. No me refiero sólo a la delegación en España, uno de los trece países en los que opera esta compañía, sino que puede que la noticia haya llegado a la central de Alemania. Seguro que en sus cuarenta años de vida nunca han visto nada igual, aunque es verdad que en Mallorca somos un poco especiales. Todos ustedes saben qué es Media Markt: no son unos grandes almacenes, ni una gran superficie, sólo una cadena de tiendas que vende electrodomésticos, cuyo modelo se basa en exhibir toda la gama en sus locales. En otras palabras, es una tienda tradicional, cuyo gran rival es la venta online. Y no sólo Amazon, porque en España hay decenas de empresas de electrodomésticos que venden online a precios muy competitivos.

Media Markt tiene una variedad de recursos de márketing que emplea reiteradamente: que si el Cyber Monday, el MetaMarkt, la Semana de Internet, las Remajas, el Black Friday o el Día sin IVA. Otro prefieren los Ocho días de Oro, regalar el aparcamiento o dar el transporte de la nevera gratis. Depende de la imaginación. Ahí surge el problema. A Félix Alonso, el director general de Consumo del Govern balear, no le gusta el Día sin IVA. Según dijo a la prensa, «le gusta muy poco [porque es] una campaña promocional que busca como atractivo evitar el pago de un impuesto como el IVA [lo cual] conlleva un deterioro de la responsabilidad tributaria de los ciudadanos».

¿Cómo le explica el delegado en Baleares a su central en Alemania que al director general de Consumo no le gusta el Día sin IVA? Razone usted con el alemán que lleva la asesoría jurídica que todo el lío viene por una cuestión de gustos. En Baleares, si algo no le gusta al director general, pues inspección. En efecto, nuestro director general explica en los medios de comunicación que no puede sancionar la campaña en sí misma, pero puede multar por el fraude que Media Markt comete en su ejecución. Por eso le ha abierto un expediente por falta grave a Media Markt por once mil euros atribuyéndole publicidad engañosa en el descuento del IVA. Y lo anuncia a bombo y platillo en los medios.

Alonso tiene claro que el IVA actual es del 21 por ciento, por lo que cogió los precios que cobraba Media Markt antes, cuando aplicaba el impuesto, y les restó el 21 por ciento, con lo que pilló a los alemanes in fraganti: sólo descuentan el 17,3 por ciento. Así que los crujirá. Once mil euros. Ahí estamos nosotros: ninguna de las dieciséis restantes autonomías españolas, ninguno de los otros doce países en los que opera Media Markt; hemos tenido que ser nosotros quienes acabáramos con el abuso, gracias a un heroico director general que iba bien encaminado cuando lo del IVA no le gustaba.

Sólo que hay un problema. Alonso, ahora me dirijo a tí para anticiparte la respuesta de los alemanes –si es que se les pasa el ataque de risa–. Pongamos que Media Markt tenía un producto que vale 100 euros. El IVA sobre ese producto es de 21 euros. Hasta ahí, ¿correcto? El precio de venta del producto, pues, será de 121 euros, cien para Media Markt, 21 para Hacienda por el IVA. Media Markt dice que ahora va a cobrar 100, no 121. Pero tú has calculado la rebaja del 21 por ciento a partir de los 121 euros, lo que te da un descuento de 25,41 euros, que es más que el IVA aplicado. Media Markt no te cobra el IVA, pero no te va a regalar parte de su precio original. En Alemania, por lo visto, saben esto desde que cursan la Secundaria, pero aquí no sólo metemos la pata, lo cual nos puede pasar a todos, sino que encima pregonamos la ignorancia en los medios de comunicación, violentando la presunción de inocencia. Ahora esta gente, ya te aviso, no querrá pagar la multa e irá a un juez. Yo que tú iría buscando uno que tampoco sepa matemáticas.

Me temo que yo y Alonso vivimos en mundos diferentes: porque yo nunca conocí a nadie preocupado por una campaña sobre el Día sin IVA; menos aún que pensara evadir a Hacienda por ese motivo; ni que dudara de que se trata de un descuento que aplica el vendedor, por supuesto a su cargo. En mi entorno, en todo caso, hay quienes sospechan que abrir un expediente por falta grave a una empresa, y ventilarlo, daña su imagen pública. Máxime con errores en los cálculos. Y hay quien cree que una dirección de Consumo debe defender al consumidor y no a los competidores de Media Markt. Pero, también es verdad que yo me muevo en un círculo que sabe matemáticas elementales y entiende cómo se calcula el IVA. Probablemente lo anormal esté de mi lado. O sea que un ascenso para Alonso.