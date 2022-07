Tom Hanks, el actor que interpretó a un homosexual en la oscarizada Philadelphia, comenta que en la actualidad para los papeles de homosexuales deberían ser seleccionados actores homosexuales. Supongo que a priori en cuanto a fines de veracidad podría resultar plausible, pero lo que entiendo yo que caracteriza a un buen actor es la versatilidad en sus papeles. No interpretar siempre al mismo personaje, pese a que en algunos casos el éxito personal se ha debido principalmente a esta circunstancia. Tom Hanks interpretó encomiablemente a un muchacho con grandes dificultades de aprendizaje como Forrest Gump y nadie lo confundió con su personaje.

No sé si también piensa Tom Hanks que ese personaje, quizás su papel más brillante, también debería ser interpretado ahora por un actor con las mismas deficiencias que definían a Forrest Gump. El pensamiento que ha expuesto Hanks es difícil de asumir ya que quien lo formula ha toreado en infinidad de plazas sin desentonar ni un ápice. Uno presupone que un poso de sus personajes le queda al intérprete que lo reconvierte en alguien más sabio. Particularmente este actor me cae bien, no lo señalaría como uno de mis actores predilectos si es que tengo alguno, pero no me cabe duda que conoce a la perfección el mundo de la interpretación.

Sin ir más lejos en su papel de Coronel Parker en la lograda película Elvis que tan gustosamente ofrece la Sala Augusta tanto en versión original como doblada al castellano. Tom no sé si habrá preguntado por el número de actores homosexuales que han interpretado a personajes heteros, como Rock Hudson, a lo largo de la historia del cine sin que nadie se haya percatado de su condición sexual.