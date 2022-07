Mi mascota me ha abandonado y hace más de un mes. Me tenía que pasar a mí. No es que antes me hiciese mucho caso, la jodida gata. Pero cuando estaba en el ordenador se subía al respaldo del silloncito, desde donde me arañaba el cuello a traición y disimulaba después, como quien no ha hecho nada. Además, me dedicaba unos diez minutos al día, siempre exactamente a las 12 de la noche, y si no atendía sus exigencias afectivas, me mordía y si las atendía, me mordía mucho más, y me agarraba la mano con sus zarpas y ponía ojos de loca de atar. Hasta que con el adelanto del calor veraniego, hará un mes, me abandonó definitivamente y si me ve en un cuarto, se marcha a otro, no coincide conmigo ni por casualidad. Que te abandone la mascota da mucha vergüenza, razón por la que no había dicho nada, pero al empezar esa campaña estival para que la gente no abandone en verano a sus mascotas, que me recuerda aquello de ‘él nunca lo haría’, es el momento de revelar que la mía sí que lo haría, y lo ha hecho. Abandonarme, me refiero. Así, sin más. Se nota que hay mascotas y mascotas. No es que sea la primera vez que me abandonan, pero una mascota… Ya no tengo marcas de arañazos y mordiscos, ni me entero de que convivo con una criatura viva. Majareta, desde luego, menuda chiflada. En serio, todo me pasa a mí. Seguro que nunca habían oído hablar de ancianos vulnerables abandonados por su mascota. ¿También por la mascota?, preguntará la gente partiéndose de risa. Menudo pringado debe ser ese tipo. Esto lo dicen porque la lealtad animal se da por supuesta, de ahí que haya tantos animales domésticos. Y no es así. Las mascotas (los animales) son como todo el mundo y las hay muy cabronas, como mi gata. Digo mi gata por costumbre porque está claro que no es mía y no me puede ver ni en pintura. Me rechaza. No me extrañaría que también se avergonzase de sus pasados arañazos afectuosos. Pero ahora debo decir que casi lo prefiero. Nunca quise mucho a esta jodida gata y me alegro de que me haya abandonado. Igual hemos encontrado una forma verdaderamente civilizada de convivencia. La mejor. Abandono mutuo simultáneo. Piénsenlo.