Kairos ha sortit quinzenalment a Ultima Hora des del dia 20 de juliol de 2013. Sempre li he donat un aire testimonial. Aquest principi d’estiu ha estat bastant dificultós: no fa vuit dies que un cotxe va envestir a la meva germana Bel quan ella transitava correctament per un pas peatonal. Encara coixeja per culpa del despistat xofer. Poc temps després l’altra germana Joana Maria va travelar arreglant el jardí i es va fer mal a la cara.

Jo havia planejat prendre el primer bany a la mar i ‘mar adentro’ es va convertir en un somni, i un pla frustrat. En reallitat la meva vida és una lluita constant contra les ones que a vegades són encrespades per causa del ‘stress’: Em don compte que compartesc l’aventura de molts germans meus preveres; ells sí que són uns campións, que duen tres o quatre parròquies al mateix temps. Als hi desig el mateix goig que sent quan sé que aquest temps difícil que aguantam actualment ens ofereixen l’oportunitat d’expressar i viure la nostra fe, com deia el degà de la Seu fa uns dies, en motiu de la visita del nunci a Mallorca… ‘Mar adentro’ em suggereix el record de les vivències en la pastoral del turisme.