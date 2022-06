Sin duda, vivimos tiempos interesantes en lo que al amor se refiere, que por supuesto y como no podía ser de otra manera, sigue desenvolviéndose a su modo más allá de las cárceles ideológicas de todo pelaje que quieren encasillarlo y/o devorarlo y/o cosificarlo de una y mil formas distintas en mil y un bandos o categorías diferentes. Con las celebraciones del Orgullo a la vuelta de la esquina, queda una vez más patente que las formas de amar y de entregarse al amor son todas diferentes y todas iguales siempre que se basen precisamente en la igualdad y en el respeto, pero es que además he podido comprobarlo de primera mano en estos últimos tiempos, habiendo tenido que transmutar lo que ha sido una hermosa relación de pareja en lo que espero sea una hermosa amistad, o conociendo a gente que explora los poliamores o las relaciones abiertas o las no monogamias, o a personas que conviven o han convivido en parejas de tres o están en el mundo swinger, o incluso que se dedican profesionalmente al cine para adultos y lo han convertido en su modo de vida. Y al final, te das cuenta de que todas, absolutamente todas las formas de amar, dependen de la voluntad que se ponga en ellas para que salgan bien, ya sean los matrimonios más convencionales o las relacionalidades más disparatadas. Así que mi consejo para mis lectores, ahora que estrenamos verano, es que amen, y que amen con intensidad y con entendimiento, porque a fin de cuentas, y como diría la gran artista Esther Ferrer, todas las formas son válidas, incluida esta.