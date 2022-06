El debat entre les posicions abolicionistes i reguladores de la prostitució no sempre és prou rigorós, obert i objectiu. Partim d’una realitat enrevessada. És clar que seria millor que no existís cap mena de prostitució amb qualsevol de les seves formes i noms. Però és un fet, ho ha estat des de temps immemorials i, malauradament, ho continuarà essent en alguna de les seves segures readaptacions, perquè abolir, i molt menys prohibir, no significa erradicar, com bé sabem per altres camps.

Estam davant d’un fenomen molt complex que inclou aspectes fisiològics, sanitaris, psicològics, antropològics, ètics i socials; aspectes sociolaborals, econòmics i fiscals; però sobretot que afecta els drets fonamentals i la dignitat individual. Una prohibició o una abolició sense matisos, entre altres conseqüències, tendria l’efecte contraproduent de convertir aquesta activitat en clandestina, amb tot el que això implica. La prohibició i l’abolició són postures absolutes, mentre que la regulació és una posició flexible i adaptable a les circumstàncies. Les prohibicions no admeten graus; la regulació pot adoptar des d’una posició estricta i severa a una altra més tolerant i permissiva. En qualsevol cas, millor que prohibir és aprofundir en els drets, sobretot els de les persones més vulnerables.