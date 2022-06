Hace unos años, una amiga mía rusa, exgorrion Rojo de la antigua Unión Soviética, me confesó que, cuando Putin ordena eliminar a un disidente peligroso, no suele utilizar venenos detectables como el Polonio. Hay infinidad de venenos que no dejan rastro. Es por ello que su seguridad personal está más que garantizada y ahora les explicaré por qué y en qué consiste.

La seguridad personal del más alto funcionario ruso, el presidente Putin,se compone de cuatro círculos concéntricos,de menor a mayor distancia de él. El primero es el de los body goards más cercanos al presidente. Son los más de 9000 hombres del SBP, que , turnándose, dependen del Servicio Federal de Protección o FSO o Spetsnsz. Todos son jóvenes de no más de 35 años, solteros, sin hijos y especializados en defender ,que no detener, al agresor del dirigente ante amenazas próximas. Son los guardaespaldas vestidos de negro, con gafas y auriculares pendientes en exclusiva de evitar acercamientos de presuntas amenazas y protegen con su propio cuerpo la vida de Putin. Muchos de ellos portan maletines que se despliegan a modo de escudos antibalas, y paraguas de teflón, material también que impide, un disparo, alcance el cuerpo a proteger. El segundo círculo está compuesto de miembros de seguridad de paisano más alejados del presidente y suelen estar camuflados entre el público. El tercer círculo son policías masculinos y femeninos que vigilan y observan a cualquier elemento sospechoso de querer atentar contra el mandatario ruso. Y cuarto, francotiradores de élite apostados desde las azoteas durante todo el recorrido presidencial. En los viajes al exterior, Putin tiene a una serie de cocineros que cocinan en exclusiva para él y traen incluso las botellas de champagne sí ha de brindar en un acto oficial. Putin detesta los móviles o teléfonos inalámbricos ,ya que son fácilmente objeto de seguimiento por fuerzas de ataque tales como misiles de largo y corto alcance. El vehículo que le transporta es una limousine Mercedes Benz, aunque ahora los nuevos modelos están construidos en exclusiva en Rusia, con blindaje de varios cm de espesor, cristales antibalas de color oscuro ,radar y neumáticos imposibles de reventar ni aún pisando una potente carga explosiva. En su interior hay el conductor experto en maniobrabilidad en casos de extremo peligro y un guardaespaldas fuertemente armado con fusiles de asalto AK- 104. El último modelo cuesta unos 770.000 euros, y se le llama Kortezh. Todos los viajes de Putin están milimétricamente estudiados ,y protegidos sus recorridos habiendo rutas alternativas incluso ante catástrofes naturales como un terremoto o la explosión de volcanes. Con la pandemia del Covid, Putin ha tomado medidas radicales de protección, en las que marca distancias en las mesas de trabajo o reunión como hizo recientemente con Macron o con sus ministros en el Kremlim. Como buen exagente del extinto KGB, Putin conoce a la perfección el lenguaje gestual de sus tertulianos para prevenir posibles titubeos, complots o mentiras, como demostró al ridiculizar a su ministro de Inteligencia ruso Nicolae Patushev recientemente. También se asegura de que no exista la más mínima oportunidad de un levantamiento o golpe de Estado y solo confía en muy pocos hombres, casi todos provenientes de su época de espía en Leningrado o Alemania Oriental. Su mayor apoyo y hombre de confianza en estos momentos de guerra con Ucrania y el mundo occidental, es el general Serguei Shoigu, del que dicen los expertos, podría ser el sucesor de Putin en el poder, una especie de Carrero Blanco, como bien hubiera podido haber pasado si ETA, con ayuda de la CIA y bajo la influencia de Henry Kissinger, no hubiera sido asesinado en el famoso atentado. El hombre en quien más confía Putin es Serguei Narysihkin, jefe de Inteligencia ruso que a diferencia de Patushev, es un experto en espionaje desde los tiempos de Leningrado junto a Putin en el KGB. También tiene el apoyo de otros elementos en los que confía plenamente y no se siente solo como nos quiere hacer creer la prensa y los medios de propaganda mercenarios. Y quedan los, para mí, hombres más "peligrosos" para los enemigos de Rusia: Gerasimova, Jefe del Estado Mayor y creador de la" guerra híbrida", consistente en manipular a la opinión pública rusa con desinformación y utilizar los adelantos científicos en la guerra. Y Alexander Borkinov, agente de la Contrainteligencia o lo que ha venido en llamarse, después del KGB, el SFB. Un hombre proveniente de los comienzos de Putin como agente de espionaje y conocedor de los más oscuros secretos del Kremlim. Un hombre de absoluta confianza y fiel a los principios éticos y morales de la gran madre patria Rusia. No, no está solo Vladimir Putin, y posee la absoluta certeza del triunfo de Rusia sobre occidente y EEUU. Como dijo Putin antes de la invasión de Ucrania:" el mundo, sin Rusia, no será mundo". Temamos estas palabras que me parecen a mí, más una sentencia que una advertencia.