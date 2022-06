Concluye en EEUU el juicio Deep contra Heard con una sentencia donde ambos tienen que entregar dinero el uno al otro, ninguno dice la verdad, y ambos mienten. Un lector comenta las fotografías tomadas en el barrio antiguo de Palma, por Amber Heard, asegurando que se trataba de Madrid.

El problema es la repercusión que tienen sus productos: películas, eventos, reportajes se convierten en un desiderátum para una opinión pública a la que se hace creer que joyas, autos y vestuario exhibidos en ellos son lo que todos deberíamos poseer… cuando el sueldo mínimo en España es de 1.000 €, la vivienda de lujo florece mientras la de protección oficial a duras penas se construyen… y los adolescentes se quitan la vida porque no tienen acceso al trabajo… Bueno, un futuro sin hacer nada no lo tienen ellos ni nadie lo ha tenido nunca.

Y esa es una primera e importante equivocación. Acceso al trabajo lo hay siempre. En la Edad Media, cuando se construyeron las grandes catedrales, los ayuntamientos góticos, las fábricas de porcelanas, telas, cristal tallado, el trabajo no se remuneraba con monedas, se remuneraba enseñando. Los talleres de pintura de los grandes maestros, Miguel Ángel, Velázquez, Rembrandt, tenían aprendices los cuales encontraban su recompensa en el arte que vivían y luego abordaban sus propios e independientes creaciones. No se puede ser Miguel Ángel sin sudar como él sudaba colgado de un andamio para hacer la Capilla Sixtina. No es posible. No existe. No palpita bajo la luz del sol nada que no sea fruto del esfuerzo y me atrevo a decir: así es mejor y así lo hizo el Señor, quien, al séptimo día de la Creación contempló lo que había hecho, halló que era bueno y entonces, solo entonces, descansó.