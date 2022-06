Desde el 98 hasta la actualidad, el Real Madrid solo (¿solo?) tenía las famosas 6 Copas de Europa con las que nací y crecí. 6 Copas de Europa de las que las generaciones actuales desconocen las bromas y chorradas que se hacían a su costa como que eran en blanco y negro.

Veinticuatro años después ya tienen catorce. Ocho más. Lo que da una media de una de cada tres. Y el Barça tan alabado por su supuesto juego bonito, durante el mismo periodo, tan solo cuatro para sumar un total de cinco. La mitad en la época de Rivaldo, Ronaldinho, Etoo, Messi, Henry, Xavi e Iniesta. ¿Es necesario tener en tu plantilla al mejor de los mejores si en el fondo vendrá el Real Madrid y te pintará la cara? Lo mismo se puede preguntar en sentido contrario: ¿era necesaria tanta historia con Mbapeé? Toda la temporada oyendo que el delantero francés era madridista de pequeñito, la culminación de un sueño infantil, el cuento de hadas hecho realidad, todo tan bonito y bucólico pastoril y bla, bla, bla. Y al tipo va y le sueltan pasta gansa y si te he visto no me acuerdo.

Ojo que Florentino también le soltaba unos buenos fajos de billetes, pero ¿se puede criticar a Mbapeé por preferir continuar en el PSG que fichar por el Real Madrid? Ahora se dice que no está a la altura y que ha preferido la plata a glorificar su carrera futbolística. Pero, ¿no estamos hablando de un tipo cuya selección se alzó con la última Copa del Mundo? Según se dice, título que define al mejor del mundo o no. Recordemos a Messi versus Maradona. Tal vez el reto de Mbapeé pase por ganar la primera Champions con el PSG. Reto similar que tuvo Maradona cuando abandonó las filas del Barça para llevar al Nápoles a la conquista del scudetto.