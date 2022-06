Les nostres platges, tan paradisíaques a l’hora de figurar als pòsters de les fires turístiques, senten la invasió de l’aigua marina, la qual, encara que pocs mil·límetres, no deixa anualment de pujar. Han passat més de seixanta anys des que aquell fillet, que prest va saber nedar (pedagogia a l’Egeu: els infants han d’aprendre primer a nedar i a llegir), en bicicleta anava a sa Caleta, Cala Blanca, Son Xoriguer, Son Saura... Avui aquests indrets de la costa sud menorquina no s’assemblen gaire al que vam poder conèixer. També a Cala en Porter, s’Arenal d’en Castell..., La mar s’ha menjat metres d’arena. 34 metres a Son Saura, és ver. Ho diu l’informe Mar Balear i els ulls ens ho confirmen. També ha entrat un 20 % a Mallorca i Formentera i 10 % a Eivissa. Una intrusió d’aigua salada que ha afectat molt els aqüífers.

Quina maltempsada d’invasions! L’exèrcit de Putin al Donbàs. L’OTAN, que el 1945 era una aliança de dotze estats i ara ja en té trenta i es continua expandint ‘per la seguretat’. I la Xina eixamplant el seu imperi al Tibet i a la regió autònoma del Xingiang Uigur... L’ imperialisme mundial no té feda. Som en temps de canons, no de mantega, en què es lucren tant els fabricants d’armes com les companyies que es dediquen a reconstruir allò que les bombes han destruït. En el fons, si forgam un poc, s’hi troba el mateix interès: el d’un voraç capitalisme, que ja es pot qualificar com la pitjor desgràcia que ha caigut sobre la Humanitat. I no para de fer mal, perquè no entén de solidaritats ni d’esperit comunitari. Un nou milionari cada trenta hores. Intermón Oxfan denuncia que, en els dos anys de COVID, han aparegut en el món 573 noves fortunes; però a final d’any 263 milions de persones més poden veure’s sumides en la pobresa extrema. L’informe d’Intermón, fixant-se en el creixement brutal de les desigualtats, fa pujar a ‘rei del femer’ (joc infantil) tanta infàmia.

Parlant de reis, per què des del temps del president Zapatero polítics socialistes han instat l’emèrit a donar «les necessàries explicacions a la ciutadania» (Sánchez li ho ha retret força vegades), però han vetat totes les comissions d’investigació que s’han demanat al Congrés? Per què la Generalitat de Catalunya diu que convocarà un referèndum sobre els Jocs Olímpics d’Hivern si té clar que forçosament ‘ha de guanyar’ el sí? Explicacions? De què?- va dir aquell.