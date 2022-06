Esta temporada, muchos niños se habrán hecho del Real Madrid. La épica siempre ha vendido más que el orden, esto es algo que deportistas y escritores saben muy bien. No hay relato digno de ser contado sin una buena gesta, mejor cuanto más increíble. Y si son tres o cuatro, ya ni te cuento. Lo que pasa es que la mayoría de las personas con la que me cruzo –y me cruzo con unas cuantas– ya son del Madrid.

Yo lo fui muchos años, debo confesarlo, pero me bajé del barco para compensar un poco la balanza. Siempre sentí debilidad por las causas perdidas, qué le vamos a hacer. Pero decía esto de los niños porque conozco a un tipo del Barça cuyos hijos le han salido merengones. El peligro que le veo a esto es que todo el mundo acabe siendo del Madrid, ¿se imaginan? Una liga en la que compiten veinte equipos, donde el 80 % del público anima al mismo. Dicen algunos que la globalización era esto, un proceso encubierto de uniformidad. Con todo, fue un gran partido. Buenos días.