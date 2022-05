La falta de viviendas es posiblemente el problema más grave ahora mismo que hay en Balears. Las casas en venta están a precios prohibitivos y la oferta de inmuebles para alquilar es tan reducida que se ha generado una especie de selva alrededor que están creando graves problemas sociales y económicos, especialmente en Ibiza. Para que se hagan una idea, en la pitiusa mayor ya hay dificultades incluso para alquilar una habitación. Las empresas no pueden completar sus plantillas esta temporada porque los trabajadores que habitualmente llegaban de fuera no encuentran ni una habitación y deben destinar prácticamente todo su sueldo a la vivienda. Ahora mismo alquilar una habitación en Ibiza puede costar entre 700 y 800 euros al mes, gastos aparte. En algunos casos las condiciones del arrendador son draconianas como, por ejemplo, adelantar tres mensualidades o prohibir las visitas nocturnas. En la cárcel de Ibiza se deben sentir más libres.

Si alquilar una habitación es tarea prácticamente imposible, mucho peor lo pasan aquellos que buscan un apartamento. Simplemente es imposible para todos aquellos que tienen un sueldo normal. Y muchos o renuncian a vivir en Ibiza o abandonan la isla cuando pueden. Por otro lado, las viviendas VPO no han conseguido resolver el problema de la vivienda, no solo en Ibiza sino también en resto de Islas. La oferta de este tipo de inmuebles es tan baja que ayudan a un porcentaje muy bajo de las personas y familias que buscan una casa por un precio razonable. Ante este panorama los jóvenes se ven abocados o a vivir con sus padres o compartir piso con compañeros. Las entidades bancarias tampoco dan muchas facilidades a la hora de adquirir una vivienda y a los jóvenes les resulta prácticamente imposible ahorrar el 20 por ciento del valor de la vivienda más los impuestos, que suelen rondar otro 10 por ciento.

¿Y qué proponen las administraciones? Pues siguen anunciando la construcción de VPO que nunca llegan y las publicitan tantas veces que llegan al ridículo. En Ibiza llegaron a presentar la pasada legislatura tres veces los planos de una VPO que ahora mismo sigue bloqueada por problemas administrativos. Los que salieron en aquellas fotos se han desentendido del problema, por supuesto. El acceso al alquiler tampoco sigue siendo fácil y las normas que se anuncian lo único que hacen es complicar las cosas. El modelo era la regulación de los alquileres que se impuso en Berlín, todos los vendehumos habituales no dicen ahora que los límites impuestos a los propietarios han sido tumbados por los jueces y los inquilinos deben pagar todo el dinero que se ahorraron en su momento. Un éxito.

En estas circunstancias se echan de menos soluciones novedosas. Igual los políticos no saben pero hay viviendas que se instalan en apenas unas semanas, pero para eso hace falta suelo. Y para ello hay que ser valientes. Sin suelo disponible no habrá viviendas. No estamos hablando de pelotazos, ni de especulaciones inmobiliarias. Simplemente de empezar a habilitar suelo para crear espacios habitables que no necesiten años para su construcción. Pero esa solución no interesa a nuestros políticos. Sobre todo para los que piensan solo en salir en la foto.