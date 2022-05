És possible que la nostra civilització hagi tocat sostre i ja no tengui cap futur? Hi ha veus que ho manifesten. Així el muntatge teatral Extinción, que s’ha pogut reveure recentment a La Abadía de Madrid, o el missatge del filòsof Michel Onfray a El cocodrilo de Aristóteles (Paidós) remeten a un horitzó pessimista. Han fet entrar l’Amazònia en agonia; amb ella es perd un dels pulmons del planeta. Els rius estan enverinats per mercuri i se sap que latifundistes i empresaris miners no cessen en la tala de bosc i en l’explotació de l’or i minerals. Hi ha trames policials que els ajuden en el contraban de fusta. Bolsonaro parla d’un sacrifici necessari per apujar el PIB i «civilitzar territoris salvatges». Però, en realitat, es tracta d’un genocidi, d’un assassinat col·lectiu que afecta els indígenes i la humanitat sencera a mans de perillosos com ell.

Cada any, la contaminació i l’escalfament del planeta provoquen vint milions de morts, la mateixa xifra que hi va haver durant la 1ª Guerra Mundial, sumats civils i militars. Ningú no reacciona. Qui és,doncs, el més gran assassí de la història? No hem de cercar-lo entre els personatges més nefastos que recordem: Hitler, Stalin, Idi Amín, Franco, Pinochet, Putin... Millor trobem-los al davant de les corporacions multinacionals del capitalisme sense ànima. Els que han promogut la guerra d’Ucraïna i totes les fogueres bèl·liques adesiara i es lucren amb la venda d’armes i, en acabada la destrucció, en l’immens negoci de la reconstrucció. No cal ser gens espavilat per veure-ho.

Algú que coneix la veritat no troba plataforma on explicar-la i si la troba, se l’empresona i morta la cuca, mort el verí. Mentrestant, a engreixar-nos de fake news i a combregar amb les rodes de molí del ‘sentit comú’. Un exemple internacional (per no parlar altre cop de la pudor de les clavegueres del deep state espanyol): Julian Assange. Vuit anys asilat en una habitació de l’ambaixada equatoriana a Londres i des d’abril de 2019 en una cel·la d’aïllament a una presó d’alta seguretat britànica. EEUU en demana l’extradició i 175 anys de presó perquè el fundador de WikiLeaks va filtrar documentació ‘classificada’ del Pentàgon. Centenars de civils morts en incidents no denunciats a Afganistan i a l’Iraq; 66.000 torturats i assassinats per l’exèrcit amic d’aquests ‘defensors dels drets humans’. Assange n’ha revelat els horrors. No li hauríem de donar les gràcies per defensar al món la llibertat d’expressió?