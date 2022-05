Un secretario de Franco dijo que este «despreciaba al pueblo». El movimiento nazi exterminio del pueblo por parte de organismos de sociópatas cuya meta es destruir a toda persona con rasgos humanos. Adoran la grandiosidad de un caín para destruir al humano. Sea al hijo de oro, al progenitor sádico, a una fémina o a un payaso cínico, el psicópata diviniza para devaluar al inocente. Aquí se llaman España o ‘la familia’ pues no toleran humanos en el territorio. Franco pidió al emérito evitar el separatismo. El pueblo es malo, el propio y el ‘separado’.

Delgado y alto, sonriente y con una gorra de béisbol es Abdis Salem. Una burocracia de cuyo país que lo adivine el lector, lo obligó a cotizar décadas como albañil. Pero se le pasó por 5 días el plazo. Lo ‘castigaron’ dice, a dos años sin cobrar. Al irse de la sala, ironizó «tampoco me metí con un caudillo». Y añade: «entonces rieron por ahí entre ellos». Satisfacción quitarle lo suyo al trabajador. Ahora hay ‘heroísmo’ entre las ‘hordas rusas’. Ucrania 2014. OTAN armó al grupo nazi Azov y Sector Derecho. Los psicópatas lo saben y si les enseñas a francotiradores de Azov disparando a menores por la espalda se identifican más que antes. Cuantas más víctimas, más traspasan la culpa. En 2014 los golpistas de Kiev exaltan el asesinato de 100.000 personas en 1941. En el este, son rusoparlantes. Hay que bombardearles. Hay cien reportajes. 14.000 asesinatos. Pueblo «inferior separatista». ¿Qué españolazo no bombardearía otra Gernika? Llamar separatistas a ecopijos de Barcelona da risa.

Ucrania no es España. Madres del oeste de Ucrania se oponían al secuestro de sus hijos para disparar al pueblo del este. Son humanos y no vociferan «a por ellos». El presidente ruso exige desnazificar, pero cuando pudo acabar con Azov en 2014 pactó con Merkel, los dejó vivos y abandonó Donbás. Una mujer en Donbás dijo ante víctimas de bombas ‘nacionales’: «Deben quemar en el infierno». Mi pueblo desapareció por no hacerlo. Human Rights Watch ya denunció que los Azov toman escudos humanos en escuelas. Lógico: los nativos son ‘raza inferior’ Un misterio: por qué los rusos no torturan y si lo hacen los ‘buenos’. Stalin mandó a Siberia a sus propios soldados. Asesinó a más comunistas y pueblo que a nazis. Putin por ahora es al revés. ¿Cómo no odiarlo? Los ‘risitas’ deben a ir a por los chechenos. Con muchas dosis de santa vacuna. Seguro que son fáciles como Abdis y el hijo chivo expiatorio. ¿Hay tembleque? Las risitas al Donbás.