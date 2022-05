La setmana passada vàrem conèixer les dades d’execució dels fons Next Generation de les comunitats autònomes. Segons l’informe presentat per la vicepresidenta Nadia Calviño en el Senat, les Illes Balears som la regió que més ràpid els està executant. De fet, el Govern central ens ha felicitat per aquesta gestió.

Malgrat això, encara roman en molts àmbits la sensació que els fons europeus són una entelèquia. O que no estan arribant a l’economia real. Sovint, la tendència a ser excessivament autocrítics i menysvalorar les nostres virtuts ens impedeixen veure els nostres èxits com a societat.

Gràcies als fons aprovats per la UE, des del Govern de les Illes Balears hem posat en marxa 70 actuacions que suposen la mobilització de 460 milions d’euros en poc més d’un any. I per als pròxims mesos, hi ha previstes més de 40 inversions per 131 milions més. La pregunta raonable quan exposam aquestes dades és: I què m’importa a mi? En què m’afecten com a ciutadà aquestes xifres grosses però inconcretes? La resposta la trobam en inversions reals i tangibles que ja han començat i que, un cop acabades, milloraran la vida de les persones en diferents àmbits.

Un exemple són les actuacions per enfortir el sistema sanitari (contractació de personal, reforma de l’Hospital Psiquiàtric i el d’Inca, nous equipaments per a Son Espases i Son Llàtzer) i també la xarxa d’atenció sociosanitària (nous centres per a majors dependents a Son Dureta, Son Martorell, Sant Llorenç des Cardassar, Bunyola, Maó... i ampliacions i equipaments als d’Es Castell i Sant Lluís... així com un nou servei per a menors a Es Fabiol, Ciutadella).

També el sistema educatiu es troba en un procés de millora gràcies a aquestes inversions: hi ha en marxa reformes i ampliacions de centres d’Infantil i Primària (Escola Nova, Ses Cases Noves, Punta de n’Amer, Sa Torre, Ses Comes, Sant Carles, Formentera) i de Secundària (Porto Cristo, Isidor Macabich). També un nou edifici de Ciències de la Salut a la UIB, línies d’ajuts per a la creació d’escoletes públiques i la implantació de nous graus de formació professional.

Les polítiques d’ocupació són també un focus principal d’inversions Next Generation. Destinam recursos a projectes del SOIB per a col·lectius vulnerables i també per a autònoms, nous i de segona oportunitat. Sense oblidar iniciatives de primera oportunitat professional per a joves, per exemple en el sector R+D+i.

També estam destinant fons europeus a la mobilitat sostenible, amb l’ampliació del metro fins al Parc Bit, ajudes per comprar vehicles elèctrics i instal·lar punts de recàrrega i per modernitzar les flotes de transport. Fons europeus per adaptar el nostre territori i fer-lo més resistent a les conseqüències del canvi climàtic (foment de l’economia circular, prevenció d’incendis, millora de la xarxa d’abastiment d’aigua, ajuts a la implementació de la normativa de residus). Fons europeus per accelerar la transició energètica (ajudes a l’autoconsum, implantació de renovables i rehabilitació energètica d’edificis).

Hem de sentir-nos orgullosos de la feina que estam fent, tant des de les administracions com des del món empresarial. Necessitam, més que mai, la participació del sector privat; és el moment de concretar idees en projectes tècnics desenvolupats per concórrer a les convocatòries i competir amb els d’altres territoris. La intensificació de la col·laboració publicoprivada donarà a l’empresariat balear, caracteritzat per la seva emprenedoria i capacitat de feina, el protagonisme merescut en aquest gran repte que compartim.