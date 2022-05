En una colección privada que no he podido localizar, aunque probablemente esté en Inglaterra, se guarda la acuarela que representa, supuestamente, a una mallorquina (’Majorca’ se lee en ella). Fue pintada en el siglo XIX por uno de los grandes y más puntillosos pintores victorianos ingleses, Charles West Cope (Leeds, 1811- Bournemouth, 1890). Individuo de gran técnica y precisión a la hora de dibujar, sus cuadros se caracterizan por una composición y escenografía muy elaborada y por dar la espalda completamente a las vanguardias. Fue uno de esos artistas retrógrados que dieron lustre al Arte clásico hasta que agonizó. Del proceso de elaboración de esta acuarela con mallorquina no sabemos nada. A modo de conjetura diría que en uno de sus viajes a Francia, estuvo por ejemplo en París en 1832, o en Italia (especialmente en Florencia), y se pasó por Mallorca, pero es ese un asunto que se lo ha tragado la tierra; es decir, habría que elucidarlo buscando en Gran Bretaña los papeles de este pintor y sus dibujos mallorquines porque seguro que pintó más acuarelas y óleos en Mallorca.

Tenemos mucha información sobre algunos pintores que estuvieron en Balears o en las Pitiusas: por ejemplo Mir, Rusiñol (que nos rapiñó piezas arqueológicas de gran valor), Anglada Camarasa (el pintor más cotizado del mundo en su época parisina, vendía obras carísimas a los rusos) o Sorolla (que también se llevó la arqueología que pudo de Ibiza), y tenemos muy poca sobre otros artistas que anduvieron pincel en mano por nuestro Archipiélago, como Diego Rivera, Roberto Montenegro, Anselmo Miguel Nieto, Isaías Cabezón, Kunffy Lajos, Leo Gestel, Arthur Segal, Javier Winthuysen, sir Joshua Reynolds, Hawke Locker, Pechel Mends, Innes Pocock, Raoul Hausmann y tantos más. Queda mucha cultura de la buena por aflorar, siendo bastante la que ya está estudiada: ambas vertientes convertirían a Balears en una zona artística de primer orden que se da en pocos sitios del mundo y que habría que inventariar, peritar y valorar adecuadamente porque pondría a nuestras Islas en valor y en detrimento y para desesperación de analfabetos funcionales y de sesudos gobernantes ministeriales que acaban de quitar, de un plumazo, la cronología en las clases de Historia. Charles West Cope fue miembro relevante de la Royal Academy (Londres), perteneció a un grupo de artistas denominados The Etching Club que ilustraron las obras de algunos escritores ingleses, como Shakespeare o Milton. Sus obras institucionales más relevantes son unos frescos en la Cámara de los Lores (Parlamento británico) y el grandioso altar de la iglesia de San Jorge en Leeds. Sus óleos y dibujos forman parte de las colecciones de algunos de los museos más importantes del mundo, como el Metropolitan de Nueva York, el Nacional de Washington, Bellas Artes de San Francisco y el Museo del Retrato en Londres. Ya Picasso pintó una falsa mallorquina (1905, Museo Pushkin) llena de incógnitas, como las de esta otra mallorquina que hoy pueden ver ustedes en Ultima Hora.