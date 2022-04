Llevo muchos años de amistad con Daniel Estulin, escritor y exagente del extinto KGB. Nos conocimos en 2016, cuando yo estaba realizando mi trabajo de corresponsal de guerra freelance en el Cairo, donde viví el derrocamiento del presidente Mursi y la CIA coloco al general Al Sisi. En la plaza Tahrir vi lo que siempre hace la agencia de Inteligencia cuando derroca a un gobierno ajeno a sus intereses: colocar un gran cartel de rayos láser que reza: Game Over. Un letrero de rayos láser de color verde símbolo de la revolución de la Primavera Árabe en Egipto. El mismo Game Over que vi en Libia tras el derrocamiento de Gadaffi. Y durante ese periodo convulso, inicié una amistad con Daniel que ha permanecido en el tiempo y nos ha unido en unos mismos Intereses, dar a conocer al mundo de humo y espejos la cara oculta de la luna de este universo de mentiras políticas y guerras que solo sirven para un único cometido, mantener el poder en la sombra de las familias que manipulan la economía, los sucesos históricos y nuestros destinos, embruteciendo nuestras almas, ofreciéndonos una educación cada vez más pobre y asegurando la esclavitud de los seres únicos, humanos , hasta convertirlos en simples esclavos y masa sucia pensante.

Y digo todo esto pues, tras leer casi todas sus obras, desde el éxito editorial de El Club Bilderberg, pasando por El Instituto Tavistock, etc... cayó en mis manos uno bastante singular, el titulado: La Trastienda de Trump. Por el título muchos creerán es un simple libro que debe tender a demonizar la figura de un presidente, Trump, al que nadie daba por ganador y todos los supuestos analistas geopolíticos avanzaban el triunfo de la canalla y cornuda consentida, Hillary Clinton. Pues nada más lejos de la realidad de esta obra ante la cual me descubro y reconozco infinitamente superior a mi novela, Bohemian Club, objetivo Trump.

Sé que Trump,un hombre que no ha leído un libro en su vida, a través de un amigo común del presidente y de Estulin, invitó a éste a la Casa Blanca, pero claro, estalló el caso de la corrupción y la influencia de gente cercana a Putin y, claro, un ruso como es Daniel Estulin, no era el momento idóneo para tal visita por mucho le hubieran hablado bien del libro. Esta obra, con Trump como excusa, supongo, para atraer más lectores, en realidad casi no habla de Trump, sino de lo que se esconde en la trastienda del poder en la sombra. Estamos ante un libro que explica muy bien las dos grandes diferencias entre la defensa de una economía de mercado liberal y salvaje, y otra, bien distinta y que pone en peligro el sistema establecido. Trump no era un político profesional, era un gran negociante, un especulador genial y un hombre que, pese a su histrionismo, no empezó ninguna guerra en sus cuatro años de mandato y hasta se entrevistó con el líder de Corea del Norte, un hecho único e inaudito en la historia de EEUU. Todos los medios que están sometidos a los demócratas, y a los oscuros intereses de las familias poderosas, léase los Soros, Rotschild, Rockefeller, etc... hicieron piña para encontrar la manera de desprestigiar a un Donald Trump que hizo el desempleo bajara en América y la voz de los americanos que viven en el campo, que son la mayoría, en contra de los ricos y pijos de Manhattan, San Francisco, Los Ángeles, Boston o Chicago tuvieran voz en la nueva América. Y Estulin explica muy bien eso de América First, América First... repetido slogan durante toda la campaña que le llevó a la presidencia.

Los problemas de inmigración el muro, eso ya vino heredado de Bill Clinton, otro criminal de guerra como la de los Balcanes, o Georges Bush padre e hijo, en Irak y el negocio del tráfico de drogas. O el otro criminal de guerra Obama continuando la guerra en Afganistán y liquidando a Osama Bin Laden sin un juicio justo. Y el viejo compinche de Obama, el actual presidente Biden, que manipuló las elecciones que le dieron un triunfo negado por el propio Trump, por mucho nos mientan los medios como la CNN y demás caterva de vendidos. El libro La Trastienda de Trump es un libro denso, profundo, perfectamente informado de fuentes solventes y fácilmente contrastables. Y además hay un tratamiento hasta filosófico, una materia que Estulin domina bien desde sus estudios en la Academia del KGB. Esa forma de pensamiento en la que el hombre es un ser único, esa manera de entregarse a Platón y los clásicos griegos, contrasta con la destrucción de los estudios de filosofía entre nuestros jóvenes para idiotizarlos, volverlos casi animales, convertirlos en meros seres consumistas ,esclavos del mercado y las modas. Tatuados con tatuajes sin sentido y caminando como zombies por un mundo cada vez más peligroso e inhumano.

Estulin nos narra la aventura de los mercados financieros, de los mil billonarios, de gente sin escrúpulos que se enriquecen a costa de vidas humanas, de nuestras propias vidas y sueños, del tráfico de armas ,un negocio mil billonarios, con muchos ceros, de los traficantes de armas estadounidenses, israelíes o franceses, ese tráfico que invierte en guerras orquestadas por el Estado profundo y obliga a los gobiernos títeres a comprar cada vez mas armas, sembrando la falsa idea de meter miedo, otra forma de manipularnos, donde todo el mundo colabora y está de acuerdo en enviar armas a Ucrania para que se maten entre ellos, una trastienda sórdida y criminal donde aparentemente hay buenos y otros malos malísimos. Y las sociedades, permanecen completamente cegadas sin ningún espíritu crítico, atrapadas en el mantra que todos los medios repiten sin cesar en la televisión e impide que los seres humanos piensen por sí mismos.

La trastienda de Trump va más allá de Trump. Es un libro imprescindible para entender lo que no nos dicen funciona en este mundo. Ahora Daniel Estulin sacará a mediados del mes que viene nuevo libro, el titulado: Metapolitica. Transformación global y guerra de potencias. No pienso perdérmelo . Y sólo una cosa más: pensad por vosotros mismos, preguntaros si os mienten, incluso si yo mismo os miento, porque si sabes hacer bien las preguntas, sabrás encontrar las respuestas.