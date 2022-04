El papa Francesc ha volgut que el sínode de l’any 2023 no sigui solament cosa dels bisbes, sinó que tota l’Església universal hi participi activament, mitjançant una preparació detinguda i llarga i, sobretot, amb una reflexió profunda i un compromís seriós que fugi de qualsevol símptoma d’individualisme en el tema de la fe, de la religió i de l’evangelització.

La consigna de la convocatòria és ‘caminar junts’, tal i com manifesta la paraula sinodia, a la qual dóna el diccionari grec un significat de dinamisme: caminar amb altres. Sinodoipóros seria un company de viatge, mentre que per a la paraula sínodos li dóna una significació estàtica d’assemblea reunida.

No es tracta d’establir diferències etimològiques amb un sentit hipercrític, sinó de suggerir que posem atenció en les conveniències que té el caminar junts i no caure en un individualisme trist i estèril. El gran avantatge que té el caminar junts és que ens ajuda a discernir, amb l’assistència de l’Esperit, sobre tantes coses entorn a la vivència d’una fe sentida i compartida. El qui va tot sol no pot connectar amb els criteris dels altres que són sempre enriquidors. El cristianisme és amor i l’amor és essencialment comunió i comunicació.