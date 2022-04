Lo d’Alberto Nuñez Feijóo m’ha parescut un déjà vu. Fou president in pectore abans de ser-ho. Però sempre li faltà coratge! Només se presentà quan sabé que l’escollirien per aclamació. Quan ho conseguí, Núñez Feijóo anuncià l’enèssim tomb cap al centre del PP! Otra vez la vuelta al centro, diqué burleta un company de partit. Cal recordar com els peperos escabetxaren a Pablo Casado per aplanar el terreny a Feijóo. Quan encara tenien les mans sanguinolentes de fer mambelletes a Casado, inclosa Cuca Gamarra, decidiren defenestrar-lo, inclosa Gamarra. Feijóo humilià, encara més, a Casado. Qualificà la seva etapa com un simple parèntesi. Qué lleig Feijóo!

Núñez Feijóo va prometre treure la política espanyola de la ‘hipèrbole permanent’. Però si els únics que exagerau o parlau amb grandiloqüència sou els polítics del PP! De fet, els expresidents José María Aznar i Mariano Rajoy li digueren a Núñez Feijóo que aspiràs a governar a lo grande. Això és súper hiperbòlic. A lo grande vol dir, exactament, con mucho lujo, por todo lo alto. Després, Feijóo digué, sense enrojolar-se, que havia de governar la llista més votada. Però que està dient? Governa el que consegueix el recolzament de la majoria parlamentària. Feijóo, la Democràcia consisteix amb això. I saben quina és la seva proposta estrella: baixar impostos! L’etern mantra de la dreta. És lo primer que li va dir al president Pedro Sánchez quan el va rebre a la Moncloa. Què fara el ‘moderat’ Núñez Feijóo amb Vox? Avui és celebra la sessió d’investidura d’Alfonso Fernández Mañueco, del PP, que se convertirà en president de Castella i Lleó. El Vicepresident serà Juan García-Gallardo, de Vox. Serà la primera comunitat on la extremadreta tendrà responsabilitats de govern. Feijóo ‘el moderat’ ho podria haver frenat, però no ho ha volgut fer. Feijóo s’endugué el primer sufocament quan utilitzà ‘violència intrafamiliar’, com fan els seus socis de govern. Vox utilitza aquest eufemisme malintencionat per camuflar la violència masclista o la violència vicària. Tot queda a casa, a l’àmbit domèstic, eh Feijóo?. Els maltractadors apallissen a l’intimitat de la llar. Com justificarà Feijóo que el ‘centrat’ PP governi amb l’extremadreta?