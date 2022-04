Pot ser que arribi a la lluna (o millor: que hi enviï algú i li cobri el viatge) o que dissenyi i fabriqui el cotxe veritablement intel·ligent i autònom, però la prova definitiva que Elon Musk és un tipus súper intel·ligent seria que guanyàs diners amb Twitter. Ara com ara n’és el principal accionista, després de fer-se amb gairebé el 10 % de les accions d’aquesta xarxa social, i molts l’han desafiat, des d’aquest i d’altres mitjans, per a què compleixi una de les seves promeses: crear una xarxa social sense cap restricció ni limitació per als missatges, sense vigilància ni censura sobre els continguts que hi vulgui amollar el personal de tot el planeta, i a més sense publicitat. Un somni, i no diguem si hi mantingués l’objectiu –previsible en un empresari– de fer-hi diners.

Està molt bé que Musk, com qualsevol, es plantegi objectius ambiciosos, tot i que aquest és del tot impossible. Ni l’home més ric del món, que de moment és ell, podria aconseguir fer realitat aquest projecte, per molt que repeteixi el mantra indiscutible que «la llibertat d’expressió és essencial per a què una democràcia funcioni» i per molt que denunciï que totes les xarxes socials existents, com tots els mitjans digitals o no de comunicació, estan sotmesos a les limitacions imposades pels estats i a moltes altres. Responent una enquesta plantejada pel mateix Musk, més del 70 % dels usuaris de Twitter han plantejat que aquesta xarxa no respecta la llibertat d’expressió, i això que ara com ara si hom cerca barbaritats, exageracions, insults, distorsions de la realitat i tot de provocacions i mentides no hi ha espai més prometedor que la xarxa creada per Jack Dorsey i els seus companys. El més curiós d’aquest debat és que es manté entre empresaris milionaris, consellers d’inversions en start-ups i frikis, geeks i furoners digitals (adjectiu aquí redundant), i no entre els qui haurien de ser més partidaris de l’absència total de restriccions en un sector de la xarxa: els racistes i ultradretans més perillosos i inquiets, els difusors i usuaris de pornografia, els venedors d’armes i tota mena de criminals, possiblement perquè ja estan prou satisfets amb les facilitats que ofereix la xarxa actualment.