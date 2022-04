Ala plaça Garcia Orell, més coneguda com de les Columnes, han tancat la meitat al tràfic i s’està convertint en un greu problema, molta gent vinguda de fora i de la mateixa Palma tindrà difícil assumir que en aquesta plaça la circulació ara va a l’inrevés, donat que la normativa diu el contrari i el costum és girar cap a la dreta. Per molts de cartells i senyals que posin, que desfiguraran l’estètica de la plaça, sempre hi haurà qui sense voler i per costum anirà al reves creant serioses dificultats. Aquest invent, en lloc de millorar el tràfic, encara ho espenyarà més, però el senyor Jose Hila i la senyora Angèlica Pastor són molt caparruts i s’aferren a aquest bunyol que han creat per no acceptar altres propostes; ells ben aviat no hi seran, però la seva pífia seguirà.

Fa dues setmanes, em dirigia a la plaça Pere Garau, en estar el carrer de Nuredduna tancat vaig haver de donar tota una voltera pel carrer Aragó i girar cap al carrer de Nicolau de Pacs, en arribar a la plaça de les Columnes ja no es podia girar a la dreta, jo estava al carril de l’esquerra i no sabia com entrar, no sabia si la plaça només era d’una direcció o doble direcció, vaig entrar molt a poc a poc pel carril de l’esquerra per girar al carrer de Francesc Manuel de los Herreros que du directament a la plaça de Pere Garau, però un policia municipal m’ho va impedir i em digué que anés per altre carrer. Em vaig perdre, flastomar una bona estona i jurar no tornaria a la plaça de Pere Garau; així i tot, després, passat l’emprenyo, vaig pensar: quina culpa tenen els placers de les bogeries del nostre batle? Tornaré a Pere Garau, no els vull perjudicar.

El tancament del carrer Nuredduna suposa més contaminació als carrers del voltant, més consum de combustibles fòssils, pel trajecte més llarg a fer per milers de cotxes i autobusos al llarg de l’any i una pèrdua de temps i complicacions pels usuaris de tota classe de vehicles. Hi ha carrers que si es tallen a la circulació no passa res, però hi ha d’altres que són imprescindibles i no es poden tallar. Hila crea problemes allà on no hi ha.