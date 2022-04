Dertycia sufrió alopecia en los 90. A base de goles en el Cádiz y el Tenerife se ganó el sobrenombre de ‘Míster Proper’. Era un tipo aguerrido, goleador y sin un pelo en el cuerpo. Nunca se lo tomó a mal, seguramente disfrutaba de su apodo. A todos los que nos rapamos la cabeza nos han llamado algo relacionado con la calvicie: desde Calvin Klein a Cocoliso por obviar calvorota o calvo de m… Eso mismo hizo Will Smith hace 30 años en un vídeo que ahora circula por las redes sociales, donde bromea sobre la alopecia de un músico: «He gotta wax his head every morning», «Él tiene que depilarse la cabeza todas las mañanas». Evidentemente no fue en la gala de los Óscar con millones de personas pegadas al televisor y tampoco fue un chiste pasado de moda, la teniente O´Neal es de los 90, muchos jóvenes ni sabrán de qué les hablan, que se tornó indecoroso, inapropiado y fuera de contexto. Pero si algo se debe hacer con el presentador es no contratarlo más.

Resulta curioso que se hable más de dos hombres y no de la mujer agredida moralmente. Parece no importar su opinión. Si, por ejemplo, ella dijera: Will se comportó como un patán y me avergonzó todavía más, no interesaría. Lo que interesa es el comportamiento de Will, su hombría, porque la mujer es simplemente suya confundiéndolo con honor familiar, afrenta moral y, qué coño, porque lo hace por su bien. Ese tipo de gente añora la bofetada de Glenn Ford a Rita Hayworth en ‘Gilda’ si supieran de qué película se trata. Sin embargo, si hubiera sido ella quien le hubiera soltado un guantazo a Cris Rock dudo mucho que hubieran aplaudido. Más bien hubieran deseado que el presentador se la devolviera amparándose en el manido y repulsivo: ¿no quieren igualdad?