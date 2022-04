Sin duda la experiencia aporta conocimiento. Biden ha aprendido. Aunque ahora juegue con la ambigüedad y manipule la información como todos y dirija la partitura de occidente. Lo hace diferente a como lo hizo cuando era vicepresidente. Somos presos de nuestra historia y nuestras palabras, dicen. Biden ahora extrema la prudencia para no volver a fracasar. Si consultan las hemerotecas verán que ya participó en la decisión de Vietnam. Perdieron y hartaron al pueblo americano. Aún no han superado el fracaso. Era la primera vez que veían su limitación en un delirante ejercicio de omnipotencia. Participó en otro fracaso ya como vicepresidente en la guerra de Irak.

Claramente una invasión, con muertos y sufrimiento humano, que no sirvió de nada y era ilegal. Pero claro, eran los nuestros. Ya como presidente, se ha retirado con el culo prieto de Afganistán en otro fracaso clamoroso que enseñó sus debilidades. Había aprendido. Ahora sabe que USA no puede perder más guerras. Ellos no han tenido ninguna en su casa. Cuestan mucho dinero, vidas y sufrimiento.

Ha optado por utilizar su influencia y manejar las marionetas para jugar su partida. De momento, no ha perdido vidas, ni dinero. Debilita la economía rusa. Planifica la nueva estrategia geopolítica y de inversión en nuevas energías. Venderá armas a todos, regalando unas pocas a Ucrania, como los ricos con las limosnas a los que explotan. También nos venderán gas. Apuntalará su economía con proyectos de envergadura en otros países. Ha aprendido. Nosotros no. Sánchez se involucra en una guerra para ganar liderazgo en Europa. Nosotros a pagar, sufrir y callar.