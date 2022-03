La guerra és l’atrocitat més gran creada per l’home, és l’execrable assassinat de milers de persones, sense que els responsables que donen les ordres d’iniciar-les siguin, quasi mai, jutjats ni condemnats, inclús alguns d’ells es vanaglorien dels milers de morts que han provocat. Roïnesa o mesquinesa són les qualitats de qui mata als altres éssers humans sense ni tan sols ser els seus enemics, només per un problema territorial de si aquí coman jo o comana un altre. Tots els països, o pàtries, estan delimitats per una retxa dita frontera, traçada amb guerres, assassinats i sang.

Putin, en una decisió que ell creu de grandesa, ha dit que els familiars dels soldats que moriran a aquesta guerra, que ell ha iniciat envaint Ucraïna, seran recompensats econòmicament; segurament els hi donarà una almoina per quedar bé davant el seu poble, però aquestes famílies ja hauran perdut per a sempre fills, parelles o pares, de què els serveixen unes monedes, ningú els traurà el dolor de tan terrible pèrdua. El què ha de fer és no provocar més morts, ni a Ucraïna ni als seus soldats. Hi ha gent que per néixer a un indret determinat es creu amb drets sobre els seus veïnats.

Tots naixem d’una dona, que ens protegirà amb amor i esforços mentre visqui; tant dóna que ens hagin parit a sa Pobla, Palma, Lima, París, Bombai, Kíev o Moscou, tots som iguals, estam de pas una temporada per qualcun dels països en què a base de guerres i assassinats s’ha dividit la superfície de la terra; passat un temps tots deixarem la nostra lluita diària per sobreviure i anirem a servir d’adobament a qualque xiprer d’un camp sant. Que les nostres lluites siguin per aconseguir millores per a tothom i no per assassinar al veïnat per llevar-li terres i béns o obligar les seves famílies a pagar uns imposts. Que els nostres dirigents es deixin d’expansions territorials, bregues o imperialismes i actuïn amb coherència. Esperem que Putin qualque dia pagui davant la justícia per la misèria del seu comportament i les morts provocades.