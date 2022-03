L‘altre dia, de festa, hi havia un senyoro que ens va increpar a unes quantes al·lotes. A una li va mossegar els cabells, a una altra els hi va estirar i a mi em va intentar aixecar. Sense dir res. S’acostava i feia el que li donava la gana.

Davant aquella situació, unes quantes ens hi vam encarar. La seva reacció no va ser disculpar-se o anar-se’n, sinó que a més es va enfadar. Sentia una total impunitat davant la nostra reacció i ens tractava d’exagerades. Malauradament, aquesta no és una conducta aïllada: moltíssims homes senten que poden violentar-nos a espais festius sense que existeixi cap conseqüència i actuen com a tal.

Després de treure al bavós del local, l’abraçada que ens vam fer totes fou força esclaridora del que acabava de passar: davant el matxi de torn, ens hi trobareu a totes.