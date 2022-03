Els mitjans diuen que el 24 de febrer Rússia inicià l’ocupació d’Ucraïna. Jo m’estim més dir que Rússia inicià la destrucció d’Ucraïna. Més de 2,3 milions de persones han escapat de l’horror, l’èxode més ràpid de la història. Vladimir Putin és un criminal de guerra. I amenaça, a més, a tots els països que enviïn armes a Ucraïna: «responderán por ello». El Nobel d’economia Paul Krugman diu que els intents d’intimidació de Putin són producte dels seus deliris de grandesa i de la desesperació perquè Rússia torni a ser considerada una gran potència. Hélène Carrère d’Encausse és, als 92 anys, la decana dels historiadors de Rússia. Amb una ment més que lúcida, afirma que Putin «subestimó a los ucranios. Los toma por gente de segunda categoría, no como un … pueblo inteligente». Aquest «es su fracaso intelectual personal». I sornaguera, afegeix: «mírelo, no puede mover un músculo». Ai, el lifting. Putin té una personalitat perturbadora i grotesca.

A Espanya, Podemos no s’ubica, no. Ione Belarra, secretària general del partit, digué que el PSOE és un «partido de guerra». Sí, ho va dir. La líder podemita afirmà que la diplo-

màcia és l’única via per evitar que el patiment de la població. No serveix de res enviar armes als ucraïnesos, tanmateix, els russos els massacraran! La gran estadista Belarra hauria d’explicar la diferència entre la seva diplomàcia i la que defensa la feixista Marine le Pen. I Pablo Iglesias digué que «hay que poner el foco en que paren ya», referint-se a Putin i la seva maquinària de guerra. Com se li diu a un embogit assassí que «pare ya»? Iglesias és presoner del seus dogmes comunistes. I Putin orbita a l’extrema dreta, com Marine le Pen, Matteo Salvini, Milos Zeman, Victor Orban…, els seus amics europeus. Ione Belarra, Irene Montero, Pablo Iglesias sou tan inconsistents com un bri de fil. I estau rabiosos, Yolanda Díaz vos farà el llit.

La guerra i la mort generen patiment. Les bombes cauen a plom, sense treva, sobre persones, vivendes, hospitals… La població civil és l’objectiu del sanguinari Putin. L’orgia bèl·lica es insufrible i davant això, l’equidistància m’enfurisma, m’encoleritza. Davant la guerra no hi ha matisos ni excuses que valguin. No a la guerra!