El focus de l’educació sexual moltes vegades recau sobre les nines i les joves: se’ns ‘ensenya a no ser agredides’ o a com actuar quan ho som. Però s’educa als nins i als homes perquè no agredeixin? A les dones se’ns exigeix responsabilitat perquè evitem ser agredides, violades o assetjades. Qui agredeix és l’agressor, però quan nosaltres patim violències sexuals ens sentim culpables. He hagut de sentir a amigues dir que s’havien exposat a certes situacions o que podrien haver fet les coses de manera diferent per evitar ser víctimes d’aquestes violències. A més a més, naturalitzem certes pràctiques fins al punt que hi ha agressions que tolerem perquè no sabem que ho són. Cal una educació sexual que ensenyi als nins i joves a no agredir i que exculpi d’una vegada a les dones de ser agredides.