Els defensors de la teoria que no s’ha de mesclar l’esport amb política tenen un nou i poderós aliat: el Ministeri rus de Esports, que ha demanat just això, que no es mesclin i no es tingui en compte que Rússia ha iniciat una guerra a Ucraïna. En canvi, no en van fent cas els responsables de les televisions que retransmeten partits de qualsevol esport amb un visible ‘No a la guerra’ a la pantalla, ni el tenista rus (el seu cas té més valor) Andrei Rublev quan pintà un ‘Aturau la guerra’ sobre la lent d’una càmera després de jugar un partit a Dubai, ni el polonès Lewandowski anunciant que ni ell ni la seva selecció no jugaran cap partit amb Rússia, ni els jugadors de l’Schalke-04 de la lliga alemanya que han tret de les camisetes el patrocini de l’empresa russa Gazprom, ni els directius de la Federació Internacional de Judo que han suspès a Putin com president honorari i ambaixador d’aquest organisme. Ni els moltíssims esportistes i institucions esportives que han emprat els darrers dies la visibilitat que els dóna l’esport per protestar contra la invasió d’Ucraïna, en un gest que evidentment és polític.

Tot substituint l’esport per la cultura, de la qual n’és una part, tampoc no està d’acord amb la proposta la Directora del teatre Meyerhold de Moscou, Yelena Kovalskaya, que ha dimitit del seu càrrec explicant que «És impossible treballar per un assassí i cobrar-ne un sou», afirmació que és una falsedat lògica però molt més una veritat moral, ni les moltíssimes figures de la cultura que des de Rússia i tot el món han protestat per aquesta invasió. La proposta que l’esport no s’ha de mesclar amb la política és una consigna franquista (que el franquisme infringí tostemps, per exemple amb algun club de futbol...) paral·lela a la brometa del dictador «Faci com jo, no es fiqui en política», que ben segur Putin proposa ara mateix.

No és cert, i és impossible (perquè dir-ho ja és una afirmació política), que l’esport no s’hagi de mesclar amb la política. A l’inrevés: l’esport ha d’aprofitar el ressò que té per pregonar la democràcia i denunciar les situacions injustes de qualsevol grandor, amb declaracions contundents i manifestacions públiques. De moment, per envestir a Putin.