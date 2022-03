El libro «Spanish hydra», que publicaré en inglés en EEUU retratará la hidra España. La hidra de Lerna se dedica al robo y asesinato del débil o extranjero para no matarse entre ellos. Hércules pasó por ahí y al defenderse de una cabeza, otras atacaban más. Todos contra uno. Pero la decapitó y nació la civilización. Narraré experiencias desde niño junto con la realidad pública y oculta de España. Que hablen ellos. Vilallonga en «Franco y el rey» dice que su amigo el hoy Emérito le dijo que no dilapidarían «cuarenta años de tranquilidad» con rupturas que no querían ni progres banqueros, el clan Felipe ni el stalinista Carrillo. Una « tranquilidad» de 80 años ya. Pero, ¿para quién? En mi libro comparo el guión de «Vacaciones en el infierno» con el guión de España profunda. Un intelectual dijo despectivamente que «si la República hubiera vencido, seríamos un México». En el film, Mel Gibson es metido en prisión mexicana. La república es débil y el director dominado por clanes criollos y «compañeros». En el pueblo-prisión hay mayores y niños: los indios son pobres embrutecidos. Un Don Bigote del clan quiere matar a alguien para robarle un hígado. Lo precisa. El monstruo cree que todo es suyo. Gibson conoce a un niño a quien piensan asesinar y sacar el órgano. Gibson liquida los guardias del Don en defensa propia. Al final, la República mexicana, aun débil, cierra la cárcel permitiendo a Gibson rescatar al niño y el Don liquidado. Un americano profundo actuando.

Andalucía. En los 50, Doña Gloria, una importante con tienda, ordena a cuatro «guardias civiles» torturar a un inocente calumniado de robarle.Y cobra el seguro. Su heredera «maestra» pega a los alumnos inteligentes. En los 80 un niño es asesinado y mutilado sin hígado. Sale en la prensa. En el clan hay futuros médicos. Un importante necesita trasplante. El film pero sin prisión. Más tarde, unos granjeros pobres son torturados. Luego, un segundo asalto y son asesinados. En los 60, los psicópatas torturan ya por iniciativa propia sin esperar a la Doña. Lo ven «divertido». ¿Democratización? La hidra, racista, usa en los 70 ya a la minoría zigana para vender la droga y luego palizas «divertidas» a dicha minoría. Acertaba el facha. Nada de México. Aquí nadie encierra a la hidra. La EU regala millones. Por cierto, el libro va a salir, que no se moleste la hidra en impedirlo. 1936, un periódico del Movimiento decía que la «gallarda» guardia de la hidra, tras asesinar al general republicano Aranguren, «mató en la frontera a un fugitivo rojo que por ser cojo, no pudo huir». Disparar a un cojo desarmado por detrás es «gallardía». En la lengua de la hidra. España es una distorsión de Europa dijo Valle Inclán. Una total inversión de EEUU. Lógico odio a EEUU pese los Clintons y las faranduleras empoderadas.