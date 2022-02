Poca literatura hi ha tan divertida com la publicitat en general i la publicitat dels cursos per invertir en borsa en concret. Amb textos curulls de mots com Wyckoff i Elliot, el swing trading i les zones de resistència i trencament, i prometent que «treballem molt l’scalping algorítmic...», garanteixen que si t’empasses un parell de powerpoints copiats i pagues uns centenars d’euros et faràs ric o t’hi acostaràs molt sense moure’t del sofà, i cap avall que fa baixada. Naturalment, la qualitat epistemològica d’aquesta xerrameca és nul·la, i ningú amb dos dits de front invertiria en un curs patrocinat per algú que no fos megamilionari, i encara així. I una de les (moltes) proves n’és que molta d’aquesta propaganda inclou un apartat que qualifica els cursos de la competència, que per descomptat són tots en mans de venedors de fum i/o pallassos del trading, i això sí que pot ser cert (sense descartar que tots pateixin aquesta xacra...).

Què hi farem? Tothom té dret a engrescar-se amb el que li peti i a llençar llurs diners i temps a la pira, com ha demostrat, un cop més, la senyora Chitra Ramkrishna. Experta en borsa i en mercats de deute, amb més de 30 anys d’experiència en l’esport borsari, fa 20 anys fou nomenada directora gerent i executiva del National Stock Exchange de l’Índia, una de les borses més importants del món pel volum de negoci. Ara una auditoria ha descobert que la senyora Ramkrishna duia anys compartint informació corporativa i projeccions de futur confidencials, a més de l’agenda de l’organisme regulador, amb un iogui desconegut que suposadament residia a l’Himàlaia i que es fa dir Anand Subramanian. Aquest iogui, sigui això el que sigui (i sense desqualificar ningú, perquè ben segur que hi ha ‘ioguis borsaris’), dictà a més bona part de la decisions de l’autoritat borsària del segon país més poblat del món, i li deu haver anat bé el ‘counseling’ perquè segons la policia el iogui ja es troba a les Seychelles, un paradís fiscal offshore que no ha tingut mai tractats d’intercanvi d’informació ni d’extradició amb l’Índia. O sigui, com sempre: no ens podem empassar veritats absolutes, perquè aquesta variant dels cursos de borsa sí que ha rutllat.