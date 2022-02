Ustedes qué creen? ¿Digo la verdad? ¿A ustedes les gusta este género musical? La verdad es que hasta no hace muchas semanas no me hubiera atrevido a decir que me gusta el reggaetón. ¿Qué creen que puede haber motivado este cambio, o quizá este giro en mis gustos musicales? Se lo explico en las siguientes líneas... La verdad es que hasta hace poco solamente habían llegado a mis oídos canciones del reggaetón, prácticamente todas ellas, de temática sexual implícita. Y no es que me oponga a cualquier temática en cualquier género musical, lo único que digo es que, por lo menos para mí no era –y no es, y no será tampoco– este estilo de reggaetón más extremo, con música de temática explícitamente sexual. Pero casualidades de la vida, una tarde llegué a mi casa y le pregunté a mi mujer qué serie estaba viendo por la tele en sus ratos libres.

Ella me dijo que se trataba de La reina del flow, una serie de Netflix en la que se canta constantemente reggaetón. Me dijo que la había empezado a ver sin mí porque sabía a ciencia cierta que a mí no me gustaba ese género musical. Esa misma tarde estuve mirando algún capítulo y no sabría decir exactamente por qué, pero esa serie me empezó a cautivar. Empecé, por tanto, a conocer a los personajes, a adentrarme en la trama, a sufrir con los amores y desamores, a identificarme con algunos personajes, a emocionarme con el relato de esa ficción y, por qué no decirlo, empecé a quedarme maravillado con algunas de las canciones de reggaetón que allí se cantaban.

¡Vaya descubrimiento! Gracias a esa serie, que sigo viendo episodio tras episodio, he conocido un reggaetón para mí más bello y sutil, más sensual y fresco, rítmico y emocionante, que trata los temas habituales en las canciones: el amor, el odio, el resentimiento, el desengaño.... y que se aleja del reggaetón duro o pornográfico. Yo recomiendo al gran público esa serie. La reina del flow nos tiene cautivados tanto a mi mujer como a mí. Es una serie que recomiendo al cien por cien. Las canciones de la serie que más me gustan son Fénix y Depredador. Nunca hubiera imaginado que algún día diría: me gusta el reggaetón, pero así son las cosas y así se las cuento...