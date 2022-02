En cuestión de abreviaturas, sabía unas cuantas cosas básicas, como lo de NPI (ni puta idea) en lenguaje anterior al Whatsapp. Sabía también lo de para más Inri, emulando el cartelito de Jesús en la cruz (Iesus Nazarenus Rex Iudaeorum), en el sentido de ‘para colmo’. Incluso sabía lo de las esquelas, RIP, Requiestcat in pace, descanse en paz. Pero de ahí al lenguaje de internet hay un abismo. Pronto hablaremos todos en abreviatura y se alzará una nueva TDB (torre de Babel) porque no habrá quién se entienda. Lo malo es que casi todas las abreviaturas de Whatsapp están en inglés, un inglés de andar por casa. Sé que en español de Sudamérica escriben TKM por te quiero mucho o NEUC (no estudié un carajo). Sé que en Mallorca se usa Gr6 por gracis y que la preposición por es simplemente x (x favor).

Pero se copia mucho del inglés. ¿Quieres ser mi BAE? Before anyone else (antes que nadie). NTR: No te rayes. TBH: To be honest (para ser sincero). YOLO: You only live once (sólo se vive una vez). KMK: Qué me cuentas. OMG. Oh, my God (Dios mío). LOL: Laughing out loud (riendo a carcajadas). JK: Just kidding (es una broma). ILY: I love you (te quiero) IDC: I don’t care (no me importa). TIME: Tears in my eyes: (Lágrimas en mis ojos). Alguien sugiere que los viejos también deberíamos usar ese lenguaje para chatear, pero adaptado a nuestras condiciones. Así EEM sería: «En el médico».

NELG sería: No encuentro las gafas. PQVA sería: ¿Para qué vine aquí? MSLP sería: Me subió la presión. NALP sería: No me alcanza la pensión. Es posible que nadie nos entendiera, pero de hecho esto ya nos pasa a nosotros, no entendemos el lenguaje de abreviaturas de los jóvenes. Lo cierto es que la incomprensión entre generaciones es algo tan viejo como el mundo, pero ahora tenemos esa arma, Whatsapp. Para nosotros no se trata de un arma cargada de futuro, sino de pasado, porque solemos vivir sesenta años atrás hasta el punto de no reconocer los cambios en las calles de nuestra ciudad ni encontrar pájaros en los nidos de antaño. Pero MIUH: me importa un huevo o, en catalán, MTUO: Me’n toc un ou!